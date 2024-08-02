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「美債ETF巨星」00679B擬配0.345元！8／16除息　喜迎9月降息預期

▲市場把握利率維持相對高檔機會，積極進場長天期債券ETF。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

市場把握利率維持相對高檔機會，積極進場長天期債券ETF，目前規模最大、投資人數最多的元大美債20年（00679B）2日公告2024年第三季預估配息0.345元，將在8月14日公告確定配息金額，8月16日除息。想參與配息的投資人，最晚需在8月15日前買進持有，配息發放日在9月12日。

元大投信指出，伴隨美國通膨增速降溫下、就業狀況趨於平衡，現階段美債殖利率呈現震盪回落走勢，且在美國聯準會（Fed）多位官員皆頻頻釋出考慮啟動降息時間點言論，據FedWatch至7月29日資料，市場預期9月、11月、12月將分別降息一碼，鴿派氛圍持續推動資金大舉流入債市，支持價格表現。

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美國降息腳步趨近，00679B今年以來至7月底，累積淨申購逾925億元，已接近2023全年約1,080億元淨申購水準；另據集保結算所統計，投資人數也從23.9萬人成長至34.5萬人，其中持有市值千萬以上大戶更自366人成長至821人。

至於價格表現方面，隨債市築底走揚，00679B於今年第一季、第二季分別以7、15個交易日填息，在現階段利率風險有限下，再度具有避險收益性質。

美國公債由全球最強經濟體美國作為擔保，截至7月31日，00679B追蹤指數殖利率為4.1%，持有長天期美債於殖利率回落階段相對更具資本利得空間。

另據彭博資訊統計「ICE美國政府20+年期債券指數」表現，在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間，都上漲11%左右；2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，則分別再上漲42%及26%，均優於同期間標普500（S&P 500）指數表現。

就資產配置角度，美債ETF的配息屬於計入海外所得，適用個人最低稅負制，於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，可作為現金替代部位。

元大投信提醒，未來美國是否啟動降息及年內降息幅度，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，投資人進場前須謹慎評估，參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

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關鍵字： 債券ETF美債投資配息降息

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