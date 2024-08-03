2024年拉丁美洲商機日　實體、線上助攻搶新興熱區

▲2024年拉丁美洲商機日，現場洽談熱絡，還挑燈夜戰。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著全球經濟的快速變遷，拉丁美洲市場正成為台灣企業拓展國際版圖的焦點。由經濟部國際貿易署及外貿協會共同主辦的「2024年拉丁美洲商機日」於7月30日及8月1日在台北世界貿易中心展覽一館及會議中心登場，透過辦理實體、線上雙軌並行的方式，全力深化台灣與拉丁美洲國家之間的經濟合作與商業交流，協助我國企業拓展拉美市場商機。

於7月30日辦理的實體拉丁美洲商機日，提供我國業者無時差的優勢接觸拉丁美洲市場。來自墨西哥、巴西、瓜地馬拉及智利等4國14位買主，不遠千里的來到台灣與我國供應商面對面洽談。

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其中，為實現2050年碳中和的目標，智利設定2035年淨零碳排之目標，即輕型和中型車輛及公共交通(包括巴士、計程車和小型巴士)以及大型機械的銷售將全部為零排放車輛，本次來自智利的SUBUS即為智利最大電動巴士營運商，在智利全國擁有超過1000輛電巴並獲核可在首都26個行政區提供公共運輸服務，來臺除擬尋找電動巴士、充電樁及變壓器、電源管理系統供應商外，亦對電動巴士之零配件充滿興趣。

這是S商首次來台，從合作夥伴及其他客戶口中得知臺灣也有生產電動巴士及充電樁等產品，期盼能透過本活動，在台灣找到價格合理的優質產品。

我國密封件業者力成密封指出，該公司持續參加由外貿協會舉辦的商機日多年，並透過活動接觸到有效客戶，目前已有打進巴西及多明尼加等市場；因此本年再次參與，期盼未來可進軍墨西哥市場。

另群聯電子以往以歐美及日本市場為主，受中美貿易戰供應鏈遷徙影響，近年積極布局新興拉美市場，透過本活動對接巴西潛在買主，並希望藉此持續擴大經營拉美市場。

另配合拉丁美洲當地時差，於8月1日辦理視訊洽談，邀請來自墨西哥、巴西、智利、秘魯、阿根廷等5國共23位買主，與我國企業挑燈夜戰洽談。兩天的活動總計170家我國企業進行246場次一對一洽談，重要業者包含旭隼科技、經緯航太、創奕能源、台達電子、東元電機、群聯電子等也共襄盛舉。

拉丁美洲自然資源豐富，擁有超過6億的人口紅利，消費能力與市場潛力充足，且鄰近北美市場，加上近年全球供應鏈重組，在地理及關稅成本雙重優勢下，成為我工業產品銷往歐美市場的重要跳板。為協助我國業者提前掌握市場商機，8月份外貿協會亦將辦理拉丁美洲拓銷團，前往厄瓜多、哥倫比亞、瓜地馬拉及墨西哥拓銷。更多第一手的資訊，歡迎查詢外貿協會官網。