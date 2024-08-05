外資賣超台股699億史上第7大　520以來5度擠進前十

▲台股寫史上最大跌幅，跌破2萬點。（圖／記者屠惠剛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
外資持續對台股投下不信任票，今（5）日賣超金額達699.6億元，為史上第7大；細看外資對台股前十大出走紀錄，有5天都發生在520之後，相當於總統賴清德政府包辦一半。
若以外資對台股賣超單日表現來看，最大的一次發生在上周「黑色星期五」8月2日，單日賣超966.59億元；第2大則是2021年2月26日，單日賣超944.17億元；第3大為今年4月19日，賣超金額857.53億元。
至於賴清德就職以後首度體驗外資從台股大撤退的日期，則是落在今年7月26日，當天外資賣超846.46億元，同時也是史上單日賣超第4大；第5大則是2022年3月7日賣超823.71億元；第6大為今年1月17日，賣超金額782.23億元；第7大則是今天（2024年8月5日），賣超金額699.6億元。
▲外資賣超前十大。（圖／ETtoday製）
第8大發生時間為2024年7月19日，同樣是賴清德任內，當天外資賣超台股644.46億元。
至於第9大、第10大外資單日賣超台股紀錄，則雙雙出現在2007年，分別是2007年7月27日外資賣超台股623.98億元排史上第9、2007年3月12日外資單日賣超台股549.37億元列為第十大。
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