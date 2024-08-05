貿協率團前往菲律賓和越南　預期帶來555萬美元冷鏈物流商機

▲左起貿協駐胡志明市辦事處主任余雯玲、胡志明市電腦公會副主席Do Duc Trung、越南工貿部貿易促進局局長Bui Hoang Yen、駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、台灣冷鏈協會林建智理事長及經濟組組長陳宗裕，蒞臨「台灣智慧冷鏈研討會暨媒合會」越南場。（圖/貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助業者掌握菲律賓及越南等新南向國家的冷鏈物流商機，由經濟部國際貿易署與外貿協會主辦的「2024年菲律賓越南冷鏈物流商機拓銷團」於今年7月28日至8月3日期間赴該兩國辦理拓銷活動，預期帶來555萬美元冷鏈物流商機。

拓銷團特別銜接越南國際物流展期間，在越南胡志明市及菲律賓馬尼拉共舉辦兩場「台灣智慧冷鏈研討會暨媒合會」，總計吸引140家當地業者參與，並安排12家台灣冷鏈物流廠商與112位買主完成了235場1對1的洽談，預期帶來555萬美元的商機。

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菲律賓積極發展食品物流供應鏈，並建構冷鏈產業相關之港口及道路等基礎建設，計畫利用資通訊設備，結合民間農漁水產肉品之供應鏈，提升物流倉儲及冷藏設施效率。

越南物流進入結構性改變，著重冷庫市場發展，主要服務水產業和農業，其中隆安省冷庫數量最多。越南水果及蔬菜出口額近年快速成長，目前60至70%出口水果產量位於湄公河三角洲，但該地區道路基礎設施系統仍然薄弱，特別是港口的冷庫和堆場。

菲律賓及越南同時加強開發冷鏈應用管理系統等技術，興建冷庫並建立低溫運輸車隊，結合軟硬體發展當地專業的冷鏈物流服務正當其時。

本團徵集12家台灣冷鏈物流優質業者參與，包括研華、儒毅、科菱、萬達、邰利、京揚、祥龍、南旭、陽明春天、磐旭智能、工研院及台灣冷鏈協會等。

以低溫冷鏈倉庫建置為基礎，促成採購項目包含急速冷凍機、溫度感測暨監控系統，與包含低溫包裝技術、運輸車隊及物流籠車設備等「冷鏈整體解決方案」服務。

在外貿協會馬尼拉台貿中心及駐胡志明市辦事處協助下，成功介接菲律賓冷鏈協會、越南物流協會暨所屬會員廠商共襄盛舉。

本團分別於7月30日及8月1日在馬尼拉及胡志明市辦理「台灣智慧冷鏈研討會暨媒合會」，現場以「台灣冷鏈·世界級冷倉合作夥伴(Taiwan Cold Chain, Top Cold Chain Partner)」為主題，透過說明台灣發展冷鏈之系統管理與科技應用，廣宣台灣冷鏈產業優勢產品、整合技術及服務。除了菲律賓農業部官員Mr. Daniel Alfonso N. Atayde出席感謝臺灣帶來創新的技術及培訓的合作外，並吸引越南在東南亞超大型運輸領域排名第一的Vietranstimex、總部位於美國費城，業務據點橫跨全球各地第四方物流的BDP International (Vietnam)、及提供菲律賓全方位航運和物流服務Magsaysay集團的One Stop Logistics Solutions、Asia Cargo Container Line、Icebox Cold Chain Solutions與創新冷鏈解決方案的經銷商D.B. International等前來，透過媒合交流促成後續合作。

外貿協會為協助我冷鏈物流業者掌握全球及新南向市場商機，將接續於本月22日上午10時至下午5時在台北南港展覽館2館7樓701E會議室 (台北市南港區經貿二路2號)辦理「冷鏈商機媒合會」，邀請新加坡Century Global Pte Ltd、泰國Naret集團與京東國際等海外重要買主來台採購；洽談名額有限，有興趣的業者歡迎及早報名：