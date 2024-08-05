台股2天市值蒸發153座101！老謝：全球震央在日本

▲台股5日全面血洗，連2個交易日一共蒸發了153座101大樓的市值。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳瑩欣／綜合報導

台股5日全面血洗，加權指數大跌1807.21點，跌幅高達8.35％，成為歷史上跌幅最高的紀錄。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，有報導稱這兩個交易日市值蒸發了153座101大樓，而除了台股以外，日經指數同樣也大跌，今年的漲幅已跌光。

謝金河說，這次的股市修正，是7月11日川普放話要台灣交保護費開始，接著則是股市超漲、技術面與基本面的修正。這次跌得這麼種，許多金融市場的變數都交會在這，例如巴菲特賣掉蘋果近半數持股、以色列在伊朗炸死巴勒斯坦領袖，中東戰事升級等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，謝金河認為，最重要的是美國降息、日本升息，一個牽動景氣回落的疑慮，另一個則是利差交易的資金轉向。這些年來，大家都認為，若是美國升息21碼，將重創世界經濟，但在利率4至5％的情況下，美國經濟仍繳出亮眼的成績單，若是開始降息，市場反而會從負面角度來解讀，且這時股價已經大漲，向下修正的壓力，就會像滾雪球一樣可怕，這次的費半指數、Nasdaq100最具代表性。

謝金河提到，至於另一個則是日本，他一直以來都說，日圓維持在150至160的區間愈久愈好，一旦任意升值，日股可能會遭到重傷。此次日本銀行結束負利率，10年期公債的殖利率一度跑到1.02％，大變化牽動長期以來的美國、日本息差，尤其是利差交易的熱錢，資金轉向立即造成日股大跌。

▲台股5日全面血洗，連2個交易日一共蒸發了153座101大樓的市值。（示意圖／記者李毓康攝）



日經指數5日大跌4451.28點，跌幅12.4％，東証指數下跌12.23％，都比台股還嚴重。因為日圓短短幾個交易日以來，從161.95升至141.7，升了一成多，對於金融市場的衝擊非同小可。

因此，5日日經指數大跌，將全年漲幅全部跌光，還已回檔8.05％，若從最高的42426.77來算，已經下跌26.56％。與日經相比，台股這次修正，到今天為止今年仍有10.6％的漲幅，已是世界最強市場。

謝金河說，這次股市的敏感神經，除了費半指數引領全球半導體股市修正外，另一個則是日本升息帶來的資金轉向，日圓、日股及日本公債殖利率的變化，都是敏感指標。今天的恐慌指數飆升至53.76，晚上美國股市恐怕仍是跌勢。