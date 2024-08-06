高股息ETF規模大洗牌！00878超越0056居冠　投資人愈跌愈買

▲台股漲跌動盪，在8月5日暴跌1807.21點時，高股息ETF卻成盤面亮點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股漲跌動盪，在8月5日暴跌1,807.21點時，高股息ETF卻成盤面亮點，其中，「台股ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）成交量達35萬張，資產規模增加逾新台幣50億元資金，總規模衝上2,831億元，一舉超越元大高股息（0056），躍居台灣規模最大的高股息ETF。

台股8月5日下殺1,807點，卻吸引長期投資人大量湧入撿便宜，其中，復華台灣科技優息（00929）成交量63萬1,921張，元大台灣價值高息（00940）成交量57萬844張，國泰永續高股息（00878）成交量35萬2,023張，為原型ETF前3名，00929、00878成交量也同創掛牌上市以來新高。

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▲「高股息ETF」前十大規模及受益人數。（圖／記者楊絡懸製表）

台股ETF資產規模排行也大洗牌，00878發行單位數增加23萬9,500張，以每單位淨值21.31元計算，當天約湧入超過新台幣51億元資金，推升規模來到新台幣2,831億元，超越0056的2,793億元，躍居台灣規模最大的高股息ETF。

00878於2020年7月掛牌以來，一直是「台股ETF人氣王」，是國內唯一結合「ESG+高股息」投資邏輯的台股ETF。回顧資料，2022年8月規模突破1,000億元，2023年5月規模突破2,000億元，為全台ETF受益人數、定期定額第一名，締造國內ETF史上多項紀錄與新里程碑。

00878上月已公布今年第三季配息0.55元，對比第二季配息0.51元、第一季的0.4元，是連續三季加碼，金額屢創新高。如果以8月5日收盤價21.32元計算，單季股利殖利率2.58%，年化殖利率達10.3%，預計8月16日除息。