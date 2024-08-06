獲獎連連深受肯定！富邦人壽榮獲2024保險信望愛獎11項榮耀肯定

▲富邦人壽於「保險信望愛獎」榮獲8項大獎3項優選，最佳社會責任獎由金管會副主任委員邱淑貞（左）頒獎，富邦人壽執行副總經理周資為（右）代。

圖、文／富邦人壽提供

獲獎連連深受肯定！5日揭曉的2024年保險信望愛獎，富邦人壽榮獲「最佳社會責任」、「最佳保險專業」、「最佳通路策略」、「最佳保險教育貢獻」、「最佳整合傳播」、「最佳商品創意獎」、「最佳通訊處」共計11項榮耀（囊括8大獎、3項優選），成績斐然。

富邦人壽總經理陳世岳表示：「秉持『正向力量 豐富生命』的品牌精神，富邦人壽致力透過用心、專業的團隊，為客戶打造差異化的優質服務，以滿足客戶多面向的需求。此次能夠在保險信望愛獎榮獲11項榮耀肯定，正是對企業長期以來在培育專業人才、提升優質高效服務、長期社會關懷、重視保險教育推廣及通路行銷策略上等努力的一大肯定！未來，富邦人壽會繼續推動普惠金融、金融友善、公平待客等核心價值，維護全體客戶之公平合理權益，同步提升ESG執行成效，回應社會的期待。」

創新服務以客為尊 多元商品建構全面保障

富邦人壽積極發揮「公平待客」精神，並持續提升保險專業服務，不僅公平、合理且誠實的對待所有客戶，更要特別關注弱勢族群，確保每一位客戶都能獲得最適當的照顧及保障，榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳通路策略獎」及「最佳商品創意獎」等獎項肯定。

於保戶服務面，積極運用AI科技提供精準保險服務，如推出「AI職業代碼推薦系統」、「身分快遞員」MID數位服務等，大幅提升客服效率，並持續推展行動保全、電子保單、視訊投保等低碳保險服務，攜手保戶一同實現環境友善目標。此外，為提供民眾更完整的醫療保障，鑒於心臟疾病高居國人十大死因前三名，率先推出業界首張心臟專屬醫材保單，鎖定心血管疾病好發年齡族群，針對國人5大常見或高額心臟醫材項目，提供醫材補助給付，協助民眾減輕未來可能的醫療負擔。

同時，持續掌握市場變化及客戶需求，並依外部通路特性及策略分群經營，推動多元通路行銷、深化合作關係，並運用數位管理工具，為客戶、銀行理專、經代公司提供專屬服務，搭配豐沛的金融百貨優勢，提供國人更優質且全方位的金融保險服務。

多元管道推廣保險教育 深入淺出讓全民懂保險

富邦人壽針對不同族群制定「金融保險知識推廣」計畫，成功將保險教育向下扎根至高中族群，不僅與「台灣財經素養教育推廣協會」合作推廣高中職財經素養，舉辦百堂課程，厚實學子金融保險知識；並與現代保險教育事務基金會，共同出版《金融保險教育青年教材》發送至全台逾500所高中職學校等，透過產學合作及實體/數位媒介多管齊下，由淺而深進行金融保險教育普及化。且鑑於詐騙犯罪已成為嚴重社會問題，亦積極進行識詐宣導，全面提升國民金融素養，並從中履行普惠金融。

展現企業影響力 社會關懷永續共生

為實現2030年SDGs永續發展目標，富邦人壽聚焦於「促進永續環境」、「倡議健康生活」、「實現公平社會」、「建構永續城鄉」等四大面向，積極推展各項永續行動方案，如持續捐助微型保險保費，逾12萬名弱勢民眾受惠；長期支持國內體育賽事，實踐「運動平權」精神；長期與荒野保護協會共同推動「川廢快篩調查計畫」，2023年首度推進至南部「高雄後勁溪」，並導入無人機協查提升調查涵蓋率，透過不斷推進台灣重點流域解析垃圾分布組成的數據，實現公私協力加速清運熱點及優化河川治理，至今累計關懷5條河川，在永續發展的關鍵時刻，發揮企業應有的社會責任。

同時，為擴大推廣國人永續意識，富邦人壽持續倡議Stay Young企業永續主張，推出品牌形象廣告《年輕色彩》，傳達企業的永續行動，並鼓勵大眾勇於嚮往、敢於追求，透過各式各樣繽紛的年輕色彩，從日常開啟永續美好。各項永續作為及創意傳播專案，囊括「最佳社會責任獎」及「最佳整合傳播獎」肯定。



