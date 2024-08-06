待業2個月！24歲應徵工讀生「很奇怪嗎」　網一面倒：不頹廢就好

▲24歲應徵工讀生會不會很奇怪？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的職涯規劃不同，有些人畢業後就會直接找正職工作，也有人會選擇兼差或是打工。近日就有網友好奇拋問，如果已經24歲了，結果去應徵工讀生，這樣在社會上能被接受嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「24歲應徵工讀生會很奇怪嗎」為標題發文，提到她目前24歲，但因為已經待業了2個月，實在找不到適合的工作，所以就有意暫時不找正職工作，改當工讀生，以她這個年紀來說，當工讀生能被社會接受嗎？

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貼文曝光後，不少網友都認為，「不會吧，首先要先了解自己，很重要！再訂個目標，加油」、「我今年也24歲，目前剛做兼職沒多久，正在等轉正職的機會，但不知道還要等多久，還在迷茫到底要不要直接找下一份工作」、「還好吧，有想工作的心，比整天待在家的人好很多，工作可以慢慢找，不要頹廢掉就好 」。

其中還有網友指出，「有經濟壓力就可以先找兼職的來做，另外有些在準備公職、國營考試的考生也有在工讀，所以你不需要感到奇怪」、「不要想太多，我大學打工時知道很多裡面行政人員我們可能以為是公務員，其實是約聘人員，他們很多也都做很久，甚至從出社會一路做到結婚生子，沒有什麼一定的，很多人都出社會年紀做兼差工作」、「很多啊！認識很多人把家教當正職，偶爾家教比較少的時候就會兼職」。

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