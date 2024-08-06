捷迅H1每股賺2.85元　7月營收年增近7成

▲捷迅董事長顧城明。（圖／捷迅提供）



記者廖婕妤／台北報導

捷迅（2643）今（6）日公告上半年財報，Q2合併營收為12.09億元，年增57.56%，稅後淨利為5263萬元，年增68.55％，EPS為1.50元；H1合併營收為21.88億元，年增38.46％，稅後淨利為9991.7萬元，年增8.16％，EPS為2.85元。

另空海運出貨暢旺，捷迅7月營收5.03億元，月增26.37％、年增68.37％；累計前7月合併營收為26.91億元，年增43.22％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷迅表示，今年上半年營收成長，除了電商貨持續放量出貨外，也因AI、電動車、電子廠等客戶帶動整體空、海運載運貨量的提升。

捷迅指出，看好航空公司陸續增飛西雅圖，今年Q2也完成西雅圖併購案，有別以往電子客群跨足生鮮貨品領域，此站點的營收及獲利表現將在Q3為集團帶來貢獻；另位於美國德州的13萬呎保稅物流倉，也將扮演物流供應鏈中的重要角色，預計明年Q1啟動，此物流倉受到達拉斯機場全力支持，目前已陸續接獲多家廠商及客戶諮詢相關合作案。

捷迅也樂觀看待下半年有西雅圖及位於美國達拉斯的保稅倉計畫推動，將會使整體業績表現帶來明顯的提升，穩定合作的空、海運業務量也將伴隨著各國降息後帶動消費電子品的需求提升，載貨量及營收朝設定目標繼續往前邁進。

觀察下半年航空領域，捷迅指出，從亞洲飛往北美的貨機航班在尚未恢復到疫情前數量，運費就不會巨幅下降，下半年智慧型手機新機發表前補貨需求，可望帶動周邊數家供應鏈電子廠出貨，有助於整體市場不被單一產品影響而牽動運價震盪過大；加上Q3到年底本就是傳統航空貨運旺季，不論是提前出貨或是旺季需求來臨，只要中美貿易戰的選舉議題持續發酵，觀察今年下半年的貨運量需求還是可能持續。