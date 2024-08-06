綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

▲綜所稅不去現場排隊，採用手機報稅可以抽大獎。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

今年報稅季已於5月底落幕，財政部今天舉辦網路報稅抽獎，由電腦隨機抽出1萬1836名幸運兒，現金大獎北、中、南多點開花，新台幣20萬元獎落新竹市，10萬元2名得主戶籍地在雙北，5萬元則分別由台南、台中、高雄民眾獲得。

為鼓勵民眾使用網路或手機申報112年度綜合所得稅，並透過e化方式辦理繳退稅，財政部今年舉辦「行動e報稅 好禮相送」抽獎活動，並於今天進行公開抽獎，在律師見證下，以電腦隨機抽出全部獎項計1萬1836名，中獎名單將於8日下午4時公布在財政部、中區國稅局Facebook粉絲專頁，及中區國稅局官網。

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財政部賦稅署長宋秀玲表示，今年採用網路、手機報稅的案件數均成長，網路報稅約581萬件、年增73萬件，其中手機報稅大幅成長至216.8萬件、年增52.2萬件，財政部會持續精進網路、手機報稅功能，包含新增附件上傳功能，減少紙張使用，響應淨零碳排。

同時，宋秀玲抽出「網路報稅獎」中的最大獎現金20萬元，由一名新竹市民眾獲得；貳獎10萬元獎2名則分別獎落新北市、台北市；參獎獎金5萬元3名則抽中戶籍地在台南市、台中市、高雄市的民眾。

此外，「網路報稅獎」尚有肆獎獎金1萬元10名、伍獎獎金5000元20名、陸獎電子禮券1000元800名，及普獎電子禮券200元5000名。符合「網路報稅獎」抽獎條件且使用手機完成報稅者，還可參與「手機報稅加碼獎」，共抽出電子禮券500元3000名。另有「E化繳退稅加碼獎」，共抽出電子禮券200元3000名。

中區國稅局表示，這次現金獎項名額共計36名，將會以掛號郵寄中獎通知，中獎人收到中獎通知後，要在所載期限內回覆領獎資料；獎金超過2萬元者，依規定須辦理扣繳所得稅，將於扣除中獎人應繳納的10%扣繳稅款後，將餘額匯入中獎人指定的本人銀行帳號。

至於電子禮券獎項名額共計1萬1800名，中區國稅局指出，將按中獎人申報112年度綜合所得稅所留存的手機號碼，以簡訊通知中獎訊息，中獎人收到簡訊後，需於期限內依簡訊說明兌領，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。