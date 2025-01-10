台塑四寶2024營運逆風　年終獎金發「保底」3個月

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶今年仍受到景氣低迷影響，獲利不如預期，2024全年四寶平均稅前每股EPS為0.29元，按台塑企業獎金計算原則，核發放3個月年終獎金，與去年持平，也是最低保底數據。台塑企業發放年終獎金的基準，上限為7個月、下限3個月，2021年獲利最好就曾發到7個月。

台塑四寶2024全年合併營收為1.472兆元，年減2.1％，合併稅後淨利為89.38億元，年減80.2％，歸屬母公司合併稅後淨利為83.71億元，年減81％。其中，台塑2024全年EPS為-0.2元、南亞為0.42元、台化為0.06元、台塑化為0.62元。

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台塑企業表示，台塑、南亞、台化、台塑化4大公司年終獎金計算原則，是以4大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。

台塑企業指出，2024年台塑企業4大公司平均稅前每股盈餘（EPS）為0.29元，核發年終獎金月數是3個月本薪。

以台塑企業近年發放情形來看，101年度平均每股稅前盈餘僅1.04元，因此只發出2.83個月年終，為近11年來最低；隨後業績回溫，102及103年度也都有核發逾4個月水準；104-106年度業績上揚，都是核發6個月；107年度核發5.83個月；108年度核發4.94個月；109年度核發3.66個月；110年度獲利大好，核發7個月；111年度同樣受獲利表現影響，核發4.06個月；112年度則獲利再下滑，因此僅核發3個月年終。