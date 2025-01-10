金控2024年好會賺！獲利5979億元年增6成　一表看14家

▲富邦金2024年獲利翻倍，大賺一個股本。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
14家金控2024年全年獲利出爐，受惠國內外股票資本利得挹注，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控全年獲利突破千億元大，14家金控總共大賺5979億元，逼近6千億元大關，亦創下新高，年增率63.68%，這也大大提高2025年金控類股盈餘分配實力。
14家金控2024年獲利王的富邦金達1,511.6億元，其次國泰金1,111.9億元，兩家金控，2024年獲利都是翻倍成長，第三名則是中信金（2891），全年賺進720億元，年成長率28.44%，每股稅後盈餘（EPS）3.64元。
全年獲利超過300億元金控公司分別元大金（2885）358.3億元、兆豐金（2886）347.66億元、凱基金（2883）335.46億元；全年獲利超過200億元分別玉山金（2884）260.84億元、第一金（2892）253.59億元、華南金（2880）231.23億元、永豐金223.02億元（2890）、新光金（2888）206.07億元、台新金200.7億元。
在EPS表現，賺逾一個股本的有富邦金1家，國泰金EPS為7.28元居第二名，中信金EPS 3.64居第三名，EPS超過2元以上的有元大金、兆豐金，EPS 超過1元以上的8家。
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