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4航空2024年營收創新高　長榮航達2210億、華航首破2000億

▲▼航空業,國籍航空,桃園機場,機場,停機坪。（圖／桃機提供）

▲長榮航、華航2024全年營收突破2000億元。（圖／桃機提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）今日同步公告12月及2024全年營收，4大航空2024全年營收都寫下歷史新高，其中長榮航突破2210億元、華航首破2000億元大關、星宇航空突破355億元、台灣虎航突破164億元。

長榮航12月單月合併營收為200.54億元，年增6.99％，寫下同期新高其中客運營收達126.42億元，年增0.24％，貨運營收達53億元，年增25.79％；累計2024全年合併營收為2210.09億元，年增10.31％，再創下歷史新高。

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長榮航表示，客運方面，歐美長程航線、東南亞載客率都達85％以上；東北亞航線受惠於賞楓遞延及滑雪活動，整體載客率接近9成。澳洲、東北亞及東南亞等旅遊航線於農曆春節旺季區間整體訂位率皆已超過95％，歐美航線也超過8成，且訂位率仍持續成長。

長榮航指出，貨運方面，各市場出口需求暢旺，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾、虛擬貨幣挖礦機與電子品及大陸電商等貨源皆維持成長趨勢，另回應聖誕節前出貨艙位需求，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，整體貨運營收維持穩健表現。

華航12月單月合併營收為184.57億元，年增14.19％，其中客運收入為107.25億元，月增7.68％、年增9.03％，貨運收入為62.37億元，月增6.55％、年增20.71％；Q4合併營收為528.93億元；累計2024全年合併營收為2038.74億元，年增10.31％，寫下歷史新高。

華航表示，客運部分適逢耶誕節出遊旺季，歐洲航班載客率達8成以上，其中倫敦更達9成；1月農曆春節假期即將到來，東北亞及東南亞的峴港、峇里島和清邁等航線訂位多超過9成，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等已近95％。

華航指出，貨運部分受惠12月耶誕節購物季，跨境電商持續出貨，各地工廠亦於年終前趕工，加強出貨力度，高價艙位、包機需求挹注，帶動整體空運市場價量勁揚，貨收與單位收益均續創今年新高；隨著步入新年度，預期農曆年節前各地仍有出貨潮，華航將持續掌握市場脈動充盈收入。

星宇航空12月單月合併營收為35.37億元，月增18%、年增48%，創單月歷史新高，其中，客運營收30.16億元，月增20%，年增44%，貨運營收3.65億元，月增15%，年增97%；累計2024全年合併營收為355.46億元，年增58.18％，續寫新高。

星宇航空表示，為迎接農曆春節及寒假旺季需求，針對熱門航點國家進行放大機型或增加班次，並與旅行社攜手推出關島包機，4月計劃開闢神戶航線，5月起大阪航線每日2班皆採用A350執飛，另放大機型以A350執飛的胡志明航線早班機，將於1月15日起提供頭等艙服務，耕耘北美東南亞轉機客高端市場。

展望2025年，星宇航空預計引進7架廣體客機，分別為3架A330neo、2架A350-900以及2架新機型A350-1000，截至今年底機隊規模將達33架。同時，星宇航空積極擴展新市場，規劃開闢2至3個新航點，其中包含第4條美國航線，以進一步增強北美市場競爭力。此外，也宣布執行5架A350F貨機選擇權，將貨運機隊擴增至10架A350F貨機，充分展現星宇航空對於貨運市場長期穩健發展的高度信心。

台灣虎航12月單月合併營收為12.99億元，年增13.97％，寫同期新高；累計2024全年合併營收為164.23億元，年增31.72％，再寫同期新高

法人預估台灣虎航在Q4油價相對疲軟，客運需求持續強勁下，2024全年獲利成長超越去年可期，且接續農曆春節長假及賞櫻旺季，普遍看好2025年客運收益。

台灣虎航去年11月開航第20個日本航點宮崎，也將於1月21日再開航高雄-新千歲航線，隨著滑雪及農曆新年傳統出遊旺季到來，從已售出及旅遊業成團情況觀察，旅遊熱度不減，整體旅遊市場需求暢旺；此外，台灣虎航於2025年預計將再迎接2架A320neo新型客機，並透過延長6架租約飛機，持續將機隊進行汰舊換新，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。

關鍵字： 長榮航華航星宇台灣虎航航空

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