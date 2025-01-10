金控2024年好會賺！獲利5979億元年增6成 一表看14家

14家金控2024年全年獲利出爐，受惠國內外股票資本利得挹注，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控全年獲利突破千億元大，14家金控總共大賺5979億元，逼近6千億元大關，亦創下新高，年增率63.68%，這也大大提高2025年金控類股盈餘分配實力。

台塑四寶2024營運逆風 年終獎金發「保底」3個月

台塑四寶今年仍受到景氣低迷影響，獲利不如預期，2024全年四寶平均稅前每股EPS為0.29元，按台塑企業獎金計算原則，核發放3個月年終獎金，與去年持平，也是最低保底數據。台塑企業發放年終獎金的基準，上限為7個月、下限3個月，2021年獲利最好就曾發到7個月。

輝達總部選台電土地、一殯舊址？ 郭智輝：大家都猜錯

經濟部今（10）日舉行年終記者會，部長郭智輝一開場就宣布，新次長將由原來國貿署長江文若接任陳正祺的位置；此外，關於外界關心NVIDIA在台灣的總部到底會設在哪裡，郭智輝笑說，「大家現在猜的地方都不對」，意即不會是一殯、也不會是台電南港的土地。

4航空2024年營收創新高 長榮航達2210億、華航首破2000億

長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）今日同步公告12月及2024全年營收，4大航空2024全年營收都寫下歷史新高，其中長榮航突破2210億元、華航首破2000億元大關、星宇航空突破355億元、台灣虎航突破164億元。

台積電2024全年營收近2.9兆年增34％ 刷歷史新高

台積電（2330）今日公布12月營收，12月單月合併營收為新台幣2781.63億元，月增0.8％、年增57.8％，寫單月歷史次高；累計2024全年合併營收為新台幣2兆8943.08億元，年增33.9％，再刷歷史新高。台積電將在1／16舉行法說會，市場預估，台積電可望釋出今年Q1表現不俗、2025全年營收雙位數成長等樂觀展望。

統一超2024全年營收近3380億元 再寫新高

統一超（2912）公布12月營收，單月合併營收為291.44億元，年增5.86％，寫同期新高、單月第3高；2024全年合併營收為3379.32億元，年增6.63％，再創新高。

2024年前11月實質總薪資年增1.99% 寫6年新高

通膨陰霾儘管尚未完全散去，主計總處今天公布2024年前11月的薪資統計，在廠商積極調薪帶動下，實質經常性薪資、實質總薪資雙雙正成長，且實質總薪資平均新台幣5萬6614元，年增1.99%，創6年來最大增幅。

黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋 官方聲明澄清

NVIDIA執行長黃仁勳日前在CES展中舉行主題演講，提到了多項亮點，其中也包括RTX 50系列顯卡，而他也特別提到，美光就是GDDR7的供應商之一，沒想到此舉卻讓韓國媒體炸鍋，因三星也有生產該產品；不過，黃仁勳之後也澄清，三星當然也包括在內。

偏愛「雙生仔」號碼！ 重儀式感中年男刮中100萬

刮刮樂買氣旺，中年男性鐵粉，每年過年前買一本「2000萬超級紅包」刮刮樂成為他的儀式感，他特別喜歡挑有雙生仔（台語）號碼的刮刮樂，果真這一次讓他幸運刮中100萬。

夜班財神爺眷顧 ！ 外送員刮中百萬元

刮刮樂買氣旺，一位男性外送員晚上才跑外送的工作，那天看到還亮著燈營業的彩券行，選擇了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，竟然刮中百萬大獎，當晚決定今天不再送外送直接回家休息，。