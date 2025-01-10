統一超2024全年營收近3380億元　再寫新高

▲統一超全年營收再創新高。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
統一超（2912）公布12月營收，單月合併營收為291.44億元，年增5.86％，寫同期新高、單月第3高；2024全年合併營收為3379.32億元，年增6.63％，再創新高。
統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，掌握年貨採買、冬至、聖誕節、跨年派對、低溫保暖等節慶節令商機，深耕鮮食、CITY系列、零食、飲品、預購等商品結構，串聯線上線下多元銷售管道、滿足各種購物場景。
統一超指出，台灣7-ELEVEN持續以OPENPOINT點數生態圈為基石擴大會員服務，點數折抵代收項目已超過30項、使用人次2位數成長；鮮食經營以跨界合作、米其林饗宴、旅遊美食、輕火鍋等多元做法，帶動相關類別業績成長1至3成。
另轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）等，均挹注整體營收成長。
超前部署跨年、農曆新年商機，7-LEVEN為應援各地跨年活動，在跨年晚會重點熱點區域近千家7-ELEVEN門市，以及風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量較平日增5倍，更出動OPEN!行動購物車以小型門市型態駐跨年熱點，CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等銷售倍增。
因應提早採買年貨需求，7-ELEVEN，匯聚「星級年菜套餐」、「經典米其林名店」、「獨家伴手禮」、「年貨團購組合」等四大類別，選品總數超過千種，更藉由全台逾7,000家門市與i預購、i划算雙平台擴大團購商機，挹注相關類別業績成長1至4成。
邁入2025年1月，台灣7-ELEVEN持續滿足圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙等新春商機，持續開發話題商品與服務，更藉由時來運轉全店優惠活動增添買氣，並串聯OPENPOINT APP、i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等多元數位採買管道，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，將持續架構超越顧客期待的OMO生活型服務平台。
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