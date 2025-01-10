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00878、0056、00919大PK　專家精算最賺的是這檔

怪老子說，買進ETF是持久戰，只要確定趨勢向上，就不需太在意股價波動。

▲怪老子說，買進ETF是持久戰，只要確定趨勢向上，就不需太在意股價波動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高股息ETF依舊是存股族最熱話題，只是歷經股息縮水，投資人的信心也開始動搖；新的一年開始，究竟還有哪些標的值得留意？精算達人怪老子表示，存高股息ETF不能只看配息，PK關鍵一定是總報酬率。

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2025年台股受益人數排行前5名依序是00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息）、00929（復華台灣科技優息）、00940（元大台灣價值高息），就連長年霸榜的中鋼也被擠出10名之外，可見高股息ETF有多夯。

不過，高股息ETF去年下半年起配息縮水，甚至出現失望性賣壓，還能繼續存嗎？「高股息不是不好，只是賺了配息、賠了價差，有什麼用呢？」精算達人怪老子說，投資高股息ETF最重要的是配息後要能「填息」，不然息收再高也不是真的賺，「配息加上價差才是實際報酬，總報酬率是最該注意的衡量指標，是投資人要積極追求的。」

那麼，受益人數前3名的00878、0056和00919 PK下誰會勝出？先是統計2020年7月10日至2025年1月2日00878和0056的績效表現，00878以93.76%勝過0056的76.65%，「以往0056著重在配息，因此總報酬率略遜一籌。」再進一步納入00919比較，從成立期間2022年10月13統計到2025年1月2日，績效排名依序為00919、0056和00878。

怪老子特別強調，投資要賺錢就要找出有長期向上趨勢的個股，而把類似個股打包後就成了ETF，既能分散風險又能汰舊留強，「ETF一定要長期持有，勝率才會高；過程有波動，不過只要是一波波往上走，就不必擔心短期漲跌。」

怪老子表示，長期穩定配息，也就是有源源不斷的現金流，趨勢必定向上，「公司有獲利，股價就有支撐，賺得越多股價越高。」他舉台積電為例，年年獲利遞增，股價自然水漲船高；另外觀察0050（元大台灣50）成分股，也可以從中看出市值越高、公司獲利越多的事實。

買進持有、守株待兔就能有不錯的獲利，怪老子繼續說明，除了找到趨勢長期向上的標的，「資產配置」也是一門學問，「不要只持有1檔，而是找到有關聯性的2、3檔。」像是股票型ETF和債券ETF就是互補組合。

更多ETF投資攻略，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/uvpv-NthLWI

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