13家金控2024年獲利出爐　韓圜重貶所累國泰金12月獨虧

▲韓圜重貶加重國泰金12月避險成本。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控獲利出爐，富邦金（2881）2024年累計獲利破1511億元，年增率高達128%，每股稅後盈餘（EPS）大賺10.8元，居14家金控之冠；國泰金（2882）自結12月稅後淨損19.1億元，成為單月唯一虧損金控公司，虧損主因韓圜因韓國戒嚴令政治風暴而遽貶5.4%，不利替代避險所致，惟全年稅後淨利1111.9億元，EPS達7.28元，創歷史次高紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦金旗下子公司富邦人壽、北富銀、富邦證券2024年全年獲利亦皆創下歷史新高紀錄，富邦人壽累計全年自結稅後淨利為1025.3億元，年增率184%，主要投資收益來源係利息收入、國內外股票資本利得、基金資本利得及配息收入。

國泰金2024年12月由盈轉虧，單月淨損19.1億元，主要反映韓圜因韓國政治風暴而遽貶5.4%，不利國壽替代避險操作，12月稅後淨損36.1億元，全年稅後淨利671.8億元，國泰金表示，儘管12月獲利下滑，惟12月避險成本偏高屬於短期事件衝擊所致，不影響後續避險操作。

全年獲利超過300億元金控公司分別元大金、兆豐金、凱基金等三家；全年獲利超過200億元分別玉山金、第一金、華南金、永豐金、新光金、台新金等六家，合計13家金控2024年賺進5258億元，年增7成。