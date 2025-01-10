國泰金12月意外虧損　股價低泣重摔5%、摜破4道關卡

▲國泰金外觀照。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

韓圜因韓國戒嚴令政治風暴而遽貶5.4%，不利國壽替代避險操作，造成2024年12月轉為稅後淨損36.1億元，國泰金（2882）單月稅後淨損19.1億元，受到此項利空消息衝擊，今（10）日國泰金股價跳空開低，重挫逾5%，最低來到64.7元，一舉摜破5日、月線、季線、半年線四道支撐關卡。

國泰金2024年12月轉為虧損，惟全年稅後淨利1,111.9億元，每股稅後盈餘（EPS）達7.28元，累計稅後淨利、EPS皆創歷史次高紀錄，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高紀錄，國泰人壽累計稅後淨利創歷年次高。

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國壽2024年稅後淨利671.8億元，創下歷史次高，全年初年度保費（First Year Premium）為1541億元，年成長率16%，初年度等價保費（First Year Premium Equivalent） 578億元，年增率22%，新契約CSM創下900億元之歷史新高，於2026年接軌時有更充足的CSM餘額反映於財報。

由於韓圜因政局動盪單月重貶5.4%，台幣因出口商拋匯需求支撐走勢相對穩健，遂不利一籃子貨幣操作及避險成本，進而壓抑12月獲利表現，惟韓圜劇烈波動應屬短期一次性偏離，不影響後續避險操作，截至12月底，外匯價格變動準備金餘額逾275億元，可為未來匯率波動提供充分緩衝，並保持外匯管理彈性。

