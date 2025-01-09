快訊／威力彩頭獎「4.3億」開獎了！對中7碼老闆換人當

蛇年換新鈔！8金融機構456據點1／20起跑 手機一鍵秒查最近地點

喜歡換新鈔迎蛇年的民眾注意！中央銀行今（9）日宣布，今（2025）年從1月20日起5個營業日開放換新鈔，民眾可指定換鈔行7家公股行庫及郵局共456家分行兌換，央行也會在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

長榮海運2024年營收4635億元、年增67％ 陽明萬海成長6成

長榮海運（2603）及陽明海運（2609）今日率先公告12月營收，長榮12月單月營收年增61％、2024全年營收達4635億元、成長67％；陽明12月單月營收年增62％、2024全年營收近2230億元，年增近6成；萬海12月單月營收年增72％、2024全年營收1618億元，年增61％。

大立光證實參與機器人視覺案 董座林恩平：客戶不只1個

大立光（3008）今（9）日舉行法說會，董事長林恩平指出，2024年第4季因客戶出貨獎金挹注，單季稅後純益86.75億元，季增30.8%，每股稅後純益（EPS）達65.01元，今年1、2月動能相當，加總1、2月的年增幅度會優於去年同期；另外，大立光人形機器人視覺案子今年已交貨，客戶不只1個。

自行車產業一度遇逆風 巨大董座：庫存近2019年疫情前水準

自行車廠巨大董事長劉湧昌今天表示，對2025年自行車產業、巨大都審慎樂觀看待，談及庫存，他認為，目前已接近2019年疫情前的水準，但仍須繼續努力。

早餐雙雄2024營收亮眼！揚秦再創新高 QBurger連5年雙位數成長

連鎖早餐品牌麥味登母公司揚秦（2755）公告12月營收，單月、Q4、2024全年營收都創下同期新高，今年將持續展店挹注營運；另一家連鎖早餐店QBurger（7797）2024全年營收年增16.57％，連續5年都繳出雙位數成長的成績。

大立光2024年EPS大賺194元 毛利率達52%

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今（9）日召開法說會，公布去（2024）年第4季稅後純益86.75億元，季增30.8%，為單季新高，每股純益65.01元，毛利率更狂飆至59.14%，優於市場預期；而2024年全年毛利率為52.4%，稅後淨利為259.15億元、年增45%，每股稅後盈餘194.17元，為次高紀錄。

漢來美食2024年營收創新高 旗下自助餐、宴會廳過年訂位已滿

漢來美食（1268）公告12月營收，單月合併營收為5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，寫同期新高；累計2024全年合併營收為59.3億元，年增20.56%，創歷史新高。公司指出，年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好，旗下自助餐、宴會廳過年訂位已滿，外帶年菜銷售成長20％，Q1業績看旺。

美東碼頭不罷工了！ 貨櫃三雄臉綠跌半根

美東碼頭工人原先傳出1／15合約到期後將展開新一輪罷工，不過勞資雙方在新一輪的談判後，達成了一份暫時協議，意即罷工事件不會發生；貨櫃三雄股價表現疲弱，長榮（2603）一度跌逾6％、陽明（2609）盤中跌逾半根，萬海（2615）則是跌4.88％。

黃仁勳看衰！ 量子公司D-Wave重摔36%、執行長回擊「大錯特錯」

量子電腦軟體和服務供應商D-Wave執行長巴拉茨（Alan Baratz）今天表示，輝達執行長黃仁勳對量子運算的看法「大錯特錯」。

Fed會議紀要 官員憂心抗通膨腳步恐陷「停頓」

根據聯邦準備理事會（Fed）今天公布的會議紀要，數名高階官員在去年12月會議中提出關切，認為近幾個月來對抗通膨的努力陷入「停頓」。