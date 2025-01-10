黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋　官方聲明澄清

▲NVIDIA執行長黃仁勳在CES接受全球媒體提問。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA執行長黃仁勳日前在CES展中舉行主題演講，提到了多項亮點，其中也包括RTX 50系列顯卡，而他也特別提到，美光就是GDDR7的供應商之一，沒想到此舉卻讓韓國媒體炸鍋，因三星也有生產該產品；不過，黃仁勳之後也澄清，三星當然也包括在內。

韓國媒體BusinessKorea報導，黃仁勳在CES展上發表RTX50系列顯卡時，僅提到採用美光 GDDR7，但由於NVIDIA等企業過去通常不會在推出新品時，說明有哪一些供應商，因此黃仁勳的這番言論立刻在韓國引起爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳隔日與媒體交流時，韓國記者提問為何NVIDIA的RTX50系列顯卡只選用美光GDDR7，黃仁勳表示，據他了解，三星和SK海力士不生產圖形記憶體；這番言論再度引起軒然大波，因為三星是全球首家開發GDDR7記憶體的廠商。

不過，黃仁勳也馬上發現自己的錯誤，並發聲明澄清，「GeForce RTX 50系列採用多家夥伴生產的GDDR7，其中一個夥伴就是三星。」才暫時平息韓國半導體界稱為「韓國記憶體業恥辱」的爭議。

而SK集團董事長崔泰源也幫忙緩頰，指出黃仁勳不可能記住顯卡所有零件的供應商，因為就連他自己也不清楚自家產品的所有解決方案。