中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

▲中鋼。（圖／中鋼提供）



文／玩股特派員

時間對每個人是公平的，但隨著對象則會有不同的積累。對許多非AI股來說，2024年最痛的領悟，就是時間未必是朋友：沒有如滾雪球般帶來複利，當年買進持有的理由，隨著產業環境變化更不復存在，再大、再老牌的公司也無法例外。除了傳產最大苦主台塑全年跌掉55%，另一個相對較少人提起的則是中鋼。

2021年時，鋼鐵股還能與貨櫃航運相提並論，但2年後貨櫃航持續高檔，鋼鐵股龍頭中鋼則在2024年底再度跌到21世紀以來的區間低檔20元以下。

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個股本來就會有波動，尤其又是景氣循環股，但這些老牌傳產偏偏滿足了部分投資需求：經營穩定，會發股息，「不會倒」的大公司，許多人的第一檔股票，或許就是參考了長輩建議而選擇的中鋼。

確實，作為台灣鋼鐵產業的龍頭，中鋼具有穩定的市場地位和抗壓能力，中鋼同時也是經濟部直接投資的泛國營事業，前十大股東內有中華郵政、有新舊制勞退等等，持股合計超過三成，如同其他官股，也有大股東籌碼穩定的特性。

但是「不會倒」可不代表「不會賠」，特別因為受全球經濟週期和鋼價波動影響較大。除非是能判斷市場擇時入市的業內人士，對一般投資人而言，問題就不只是「要不要買/賣」，而是要以哪些標準、如何配置、週期長短來規劃，才能做出邏輯一致的決定。

對存股來說，與其問低檔到了可以存股嗎，不如先問中鋼是個適合存股的標的嗎？存股與銀行定存不同，股票價格會隨時間變動。但由股價變化可發現，這 20 年來買進價位或高或低，但低檔區還是在 20 左右，並未特別隨時間墊高底部。而雖然中鋼連續 10 年配息，股利發放率也多在七成以上，但存股族需要在意的 EPS 與現金股利並未隨時間成長，就算存得再多再久，能發揮多少穩定抗通膨的效果，也相對有限了。

若不打算存股領配息，而是打算以買低賣高賺價差的交易方式，那買進成本高低就是決定未來是否能賺到價差的關鍵。就像景氣循環股應該在悲觀時買進，最樂觀時脫手。除了可由技術線型觀察到低檔支撐區，另外由近十年股淨比河流圖來看，近 10 年仍是以股淨比 1 作為一個分界線，超過 1.5 到 2 就是高檔區了。但就算在低檔建倉，什麼時候才會上漲發動、會不會因為資金都卡在這裡而錯過其他行情，那就看個人取捨了。

存股是投資方式的一種，適合追求現金流與資產長期成長的目的，但根據產業差異，也未必都適合以存股來切入投資。投資的本質並非預測未來，而是管理風險與機會的平衡，當然鋼鐵股內的不同個股還有各自的經營優勢，中鋼作為龍頭，更是同時具有籌碼穩定與景氣循環這兩種看似矛盾的特性，在這些特質上作出規劃，才是屬於自己的投資藍圖，就別再以「不會倒」作為投資唯一的理由了。

本文由《玩股網》授權提供。