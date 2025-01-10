台灣水價31年未漲！經長郭智輝拋「分級制」：用水大戶調漲較多

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者廖婕妤攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣水價凍漲31年，面對成本上升壓力，行政院長卓榮泰已指示經濟部啟動合理檢討。對此，經濟部長郭智輝表示，將在3個月內提出調整方案，並將遵循用水量分級調整的原則，預期用水量大的用戶將面臨較大的調漲壓力。

台灣水價自1994年以來一直未調整，目前的平均家戶水價每度9.24元，是全球第三低。然而，隨著成本持續上升，如海水淡化成本1噸就要100元，但只能賣10元，以及自來水普及率已達95%，要繼續提升普及率所需的成本也相對高昂。因此，行政院長卓榮泰已請經濟部啟動合理檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部長郭智輝表示，將在3個月內提出水價調整方案，並強調不會立即調漲水價。他表示，他們希望對一般家庭用水的影響不要太大，而用水量大的用戶將會調較多，也可能朝向分級銷售的方向，參考法國等先進國家，依照用水量和水質差異進行分級。

郭智輝也進一步說明，台灣的自來水普及率已達95%，但仍有許多偏遠山區及海邊地區缺乏完善的供水設施，這些地區的供水成本相對更高，「像在澎湖，為了解決用水問題，當地興建了海水淡化設備，但每淡化一噸海水的成本高達100元，然而目前的售價僅為每噸10元，遠低於成本。」

此外，由於水價過低，部分用戶未能珍惜用水，因此未來可能會透過水價調整來提高民眾的節水意識。對此，郭智輝強調，現階段的重點是進行水價結構的評估，針對不同用戶、不同需求做出差異化的建議方案，而非立即進行全面性的水價調整，們會儘量降低對一般家庭用戶的影響，並可能針對大用水戶及特殊需求用戶提供更高階的水質與服務，並收取相應的服務費。