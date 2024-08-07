外媒曝NVIDIA新晶片延遲原因　恐加劇台積電先進封裝產能短缺

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Finantial Times報導，NVIDIA及其主要供應商台積電正面臨下一代最強人工智慧晶片的生產挑戰，有可能因此推遲今年計畫的出貨，有知情人士對此透露，這和中介層有關，而中介層是連接晶片中封裝在一起的層板，這可能進一步加劇台積電等供應商先進封裝的產能短缺。

在周一股市大規模拋售中，NVIDIA股價在紐約早盤交易中下跌了15%，而在The Information首次報導了可能的延誤出貨後，台積電收盤價下跌了10%。

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包括微軟、Google、Meta和亞馬遜在內的客戶，以及OpenAI等人工智慧新創企業，一直在排隊購買NVIDIA的最新晶片，以建立下一代人工智慧系統。大型科技公司每季在人工智慧基礎設施上投資數百億美元，並承諾在未來幾個月進一步增加資本支出。一些分析師現在預計未來五年將在資料中心支出1兆美元來推動人工智慧發展。

然而，最近幾週，華爾街對人工智慧繁榮的可持續性的擔憂不斷加劇。自6月中旬短暫成為全球市值最高公司以來，NVIDIA的市值已下跌約7500億美元。

對沖基金埃利奧特管理公司最近在一封信中告訴投資者，它認為NVIDIA和其他大型科技股正處於泡沫之地，人工智慧被過度炒作，許多應用程式還沒有準備好迎接黃金時段。

NVIDIA執行長黃仁勳在5月的季度財報電話會議上告訴投資者和分析師，NVIDIA今年將獲得Blackwell的大量收入，並於上週表示已開始運送工程樣品。

然而，一位熟悉製造流程的人士表示，Blackwell晶片的大規模生產存在困難，不過對此NVIDIA拒絕置評，但重申Blackwell預計在2024年下半年實現量產。

伯恩斯坦半導體分析師馬克李表示，NVIDIA可能需要對設計進行細微調整才能解決這個問題。法國巴黎銀行分析師表示，解決此類問題通常需要兩到三個月的時間。但他們並不認為延遲會改變NVIDIA或人工智慧採用的中長期展望，儘管這對於NVIDIA最接近的競爭對手AMD來說可能是個好消息。

花旗分析師在給客戶的報告中表示，這項延遲可能會使NVIDIA截至1月的季度資料中心收入減少多達15%，儘管隨後一段時間的銷售額可能會更高。