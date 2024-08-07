00940明除息0.05元！台股漲跌動盪　93萬股民盼「填息順利」

▲元大台灣價值高息（00940）即將除息0.05元。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

元大台灣價值高息（00940）即將於8月8日除息0.05元，將近有93萬名受益人參與。不過近期股市漲跌動盪，高股息ETF除息後能否順利填息，將成為市場關注的焦點。

觀察00940近期走勢，自7月19日以來，股價已跌破發行價10元，近日台股大幅修正，8月6日盤中一度下探8.76元，為掛牌以來最低。如今在00940除息前一天、也就是8月7日，股價見到反彈，收盤價9.38元，上漲0.33元，漲幅3.65%。

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此次是00940掛牌後第二次除息，與首次配息相同，每單位預計配息金額為0.05元，將在8月8日除息，9月2日領取股息。若以8月7日收盤價9.38元計算，單次現金股利殖利率為0.53%，年化殖利率約6.4%。

理財專家提醒，就算股息是「高殖利率」，也要有填息才算有賺錢。所幸00940首次配息時，一開盤就秒填息；此次能否順利填息，將成為93萬名投資人的關注焦點。

另一方面，群益科技高息成長（00946）於8月7日除息並完成填息，每單位配息0.067元，除息首日參考價9.333元，單次殖利率0.71%，年化殖利率約8.52%。在台股大漲之際，00946以9.61元作收，並完成填息。

如果高股息ETF除息後「遲遲未填息」，該怎麼辦？理財專家表示，可分短線或長線2招判斷拆解，簡單來說，如果要短線投資，就需要換股操作、停損出場；但長期而言，高股息ETF重點仍在股息，而非價差。

因此，投資人可先評估自己走短線、還是做長線，唯有記得「高殖利率」也要填息才有賺錢，切忌「短線做成長線」，或者看到貼息就捨不得停損。