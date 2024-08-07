電子產業、人工智慧與物聯網展規模增三成　AI應用百花齊放

▲2023年AIoT Taiwan & TAITRONICS雲端物聯網主題館。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會及電電公會共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，將於10月23日至25日於南港展覽館1館盛大展出，該展集結國內外企業共同展示人工智慧前瞻科技與解決方案，展出規模較上屆成長3成，為全臺最具規模的AIoT科技盛會，即日起開放預登，歡迎業者踴躍上網登記參觀。

本屆展覽以「AInnovation Now」為主軸，聚焦「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」、「無人飛行器」等四大主題，除吸引國內外指標廠商包括提供AI解決方案的凌羣電腦、先進儀器儀表大廠固緯電子、精密電阻器製造商幸亞電子、專業測量儀器製造商世駿電子外，也吸引更具國際性及多元化的新血加入，如來自日本的電子元件製造商台灣村田、台灣兩大光通訊上市櫃公司之一波克夏科技，以及事業跨足海外版圖的崇越科技。

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因應近年我國國家發展重點的無人機產業，特別新增的「無人機載具區」也吸引雷虎科技、經緯航太科技等指標性無人機廠商參展，大秀無人機技術研發實力。

此外，為展現新創動能，AIoT Taiwan 於今年度推出「Big Bang」新創展區，共聚集8國13家的新創廠商，展示出最具潛力的AI + IoT新技術，包含研發出智能檢測無人載具的日本「SENSYN ROBOTICS」、利用AI輔助撰寫及申請專利的韓國「GenIP」、運用邊緣性AI達成智慧生活的加拿大「Blumind」和以AI優化昆蟲養殖技術的「Bug Mars」、主打安全性、便利性電子簽名系統的匈牙利「Birosign」。

另研發革命性模擬神經信號處理技術的AI晶片公司英國「PolyN」、以及專注提供更可靠AIoT裝置及解決方案的新加坡「AIOTEK PTE」，日本台灣交流協會更帶領許多日本新創廠商前來參展，展示項目涵蓋AI科技及應用等最新趨勢。



今年度主題館亦擴大範圍規劃亮點區域，邀集產官學研單位，包含產業發展署、資策會、工研院、台灣雲端物聯網產業協會等法人單位籌組之專館，除延續去年度備受好評之「智慧移動主題館」、「顯示未來城市館」、「雲端物聯網主題館」以及「IisC智慧物聯網主題館」外，更打造智慧製造及太空新創相關產業最新主題館，展現台灣科技新實力。

除了展覽豐富內容，主辦單位還舉辦多項活動，包含產業智慧製造技術研討會、關鍵供應鏈論壇、新創 Big Bang Meet Up demo and networking、2024國際太空新創成果分享會、AIoT論壇、電子產業採購洽談會、每日主題導覽等精彩活動。

今年TAITRONICS及AIoT Taiwan持續攜手「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA SHOW)」及「國際光電大展(OPTO TAIWAN)」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」聯合展出，貿協歡迎參觀登記，更多資訊請至：

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