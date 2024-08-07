華碩Q2獲利年增高達356%！下半年AI PC成關鍵　出貨量拚季增2成

▲華碩第二季財報表現亮眼。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法人說明會，並公布今年第二季財報。華碩第二季稅後淨利118.04億元，年成長356%亮眼，單季每股淨利（EPS）15.9元，其中，毛利率、營業利益率、淨利率皆寫下「三率三升」亮眼成績。

華碩今年第二季品牌營收1,362.6億元，季增19%，年增27%；毛利率18.3%，營業利益率7.8%，皆較上季及去年同期成長，主要是公司轉型改善而超乎預期；稅後淨利118.04億元，季增117%，年成長356%，單季每股淨利（EPS）15.9元。

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以產品線來看，營收成長拉升最快的是伺服器，尤其今年第二季伺服器營收寫歷史新高，而從獲利角度來看，原來的PC、NB等系統類產品則有明顯貢獻；至於板卡，則不論營收獲利都趨於穩定成長。

展望第三季營運，華碩預期，PC產品出貨營收將季增15%至20%；零組件及伺服器營收季增5%至10%。今年下半年出貨重點將是AI PC，單價規格也會比以往機種高，將進入第一個AI PC產品周期，因此華碩將開發多個AI平台及解決方案，期盼AI PC單季出貨量達到數十萬台。

華碩除了在主機板、板卡占據市場龍頭地位，未來每年10億元權利金收入也將成為亮點。華碩共同執行長許先越表示，華碩長期投入新技術，尤其AI是百年難得一見的機遇，現在集團內也積極投入很多資源從事AI相關的研發，未來將透過生成式AI來加值華碩產品，並預期獲得更好的收入成績。

華碩共同執行長胡書賓也表示，在經營團隊及執行團隊的努力下，目前已看到整個華碩集團能力向上提升，也將反映在具體營運成果裡。對於下半年及明年展望，他認為，進入AI領域不論是AI PC、智慧物聯網AIoT、雲端或AI伺服器，整個產業發展將非常正向，華碩也將繼續用引以為傲的研發創新核心競爭力，掌握產業的新契機。