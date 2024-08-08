先探／ＡＩ能否成為i16的救星？

大股東波克夏連續拋出蘋果持股，引發市場擔憂，最新數據也直指中國iPhone手機市占遭大幅超車，在蘋果終於導入ＡＩ功能後，iPhone 16能否力挽狂瀾？

文／周佳蓉

九月是蘋果歷年來秋季發表會舉行的月份，iPhone手機度過連續近三年的出貨衰退後，市場也引頸期盼首度導入ＡＩ功能的iPhone，將引爆全球新一波手機換機潮，不過從股價表現來看，蘋果於七月中旬創下二三七美元歷史新高後，隨著漲多的那斯達克指數、費半指數拉回，美國科技股也加入向下修正的行列，蘋果近期更因為長期大股東波克夏的賣股，讓重挫幅度加深，近一個月跌幅逾八％。

波克夏連兩季大賣蘋果

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最新波克夏公布的第二季財報數據顯示，在第二季度淨賣出了價值約七五五億美元的蘋果股票，總持股數大幅減少近五成，到六月底僅剩四億股，價值約八四二億美元，事實上，一六年波克夏開始買進蘋果股票以來，雖然過程中有買有賣，整體持股水位在過去仍幾乎穩定成長，最近一次是在二三年第一季大舉買入蘋果超過二千萬股，一家美國的投資公司Cheviot Value Management更計算出，波克夏從蘋果獲得的年化報酬率超過二六％，並遠遠超過同期標普五○○的十二．九％漲幅。

然而，波克夏在今年第一季大砍十三％蘋果持股後，第二季加碼拋售，即使股神巴菲特於五月份的年會上指出是基於稅收原因而售出股票，仍未能抵銷市場投資人的擔憂，第二季後波克夏的現金及約當現金隨著陸續出售蘋果、美銀等公司後，現金水位來到二七六九億美元新高紀錄，遠高於第一季度底的一八九○億美元，拋售行動非比尋常，統計上半年，波克夏共出售了價值九七○億美元股票，更多的是將收益換為現金，並用來投資國庫券，第二季增持約八一○億美元，累計前六月國庫券水位達二三五○億美元。

蘋果近日也公布二○二四財年第三財季財報，營收年增五％，表現優於多數分析師預期，營收為近兩年來成長最強勁的一季，來到八五七億美元，主要是受惠於iPhone銷售回溫，即使年減負一 ％也比起上季的衰退負十％明顯改善，另外還因為iPad銷售暢旺、服務營收穩健推動，五大產品線中，除了Mac銷售額低於華爾街預期以外，iPad和服務營收分別實現了二四％和十四％的年成長率，服務營收包括硬體保固、Google收入、雲端儲存訂閱及內容訂閱等。

蘋果財報優，買盤不捧場

不過，蘋果在大中華區的業績表現，包括台灣、香港及中國等在內，單季營收年減七％至一四七億美元，低於許多分析預期。以中國手機市場來看，Canalys資料顯示蘋果市占率排名已從二三年同期的第三名滑落到第六名，今年第二季降至市占十四％，並讓華為、榮耀、Oppo、Vivo等陸牌後來居上。（全文未完）

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