台驊H1每股賺4.72元　擬配息3元、配發率63％

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）公告2024年上半年財報，受惠運價大漲及承攬貨量增加，加上財務規劃得宜，取得豐沛股利及利息收益挹注，上半年合併營收達114.93億元，年增69.43%，稅後淨利6.98億元，年減12.89％，EPS為4.72元；董事會通過配發2024年上半年現金股利3元，現金股利發放率為63.56%。

台驊表示，全球海運市場持續受到地緣政治、保護性關稅及塞港缺櫃等多重變數連鎖效應影響下，帶動4大航線運價全面翻漲，並擴散至非洲及南美洲航線，加上終端零售商考量船期及關稅因素，為滿足Q4購物旺季提前建立庫存心態下，大量自亞洲區辦理商品進口，旺季效應提前至Q2末展開，帶動海運事業上半年營收成長逾9成。

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展望後市，台驊指出，海運部分7月運價自本波高點微幅回落，主因在於終端零售商產生觀望心態，出貨量下滑，加上部份航商運用小型船加入美線市場營運使得運價產生回落，由於Q3為海運業旺季，繞行非洲仍為目前通過紅海海域主要替代航線，同時美加罷工談判即將展開，預計有利支撐遠東至美洲航線運價於相對高檔水位；由於航程時間拉長及塞港問題等諸多外在因素，零售商為返校潮及年底購物旺季將開始持續拉高庫存水位，預計自8月下旬起至十一黃金週前為市場迎來一波出貨潮。

空運部分，全球電商業務已占據空運大量運力加上旅運需求高居不下帶動空運運價持續在高檔水位，台驊空運事業目前已承攬中國4大電商業務獲得穩定貨量，大幅提高台驊空運事業市場能見度，同時今年極力拓展電子產業承攬業務，並已取得多項標案，持續與多家電子公司接洽承攬業務，可望提升整體營業毛利，加上原有航太業務穩定，搭配下半年消費性電子出貨旺季，對於下半年展望持續樂觀看待。

台驊指出，進入產業旺季，海運及空運運價預計維持高檔波動，加上市場預期下半年聯準會降息機率增加，有助於提升消費者購買力，預計在黃金周前台驊集團在遠東區出貨箱量可望達到高峰；對於Q3營運表現可期。

考量整體市場下半年仍被多項變數包圍，包含地緣政治、關稅實行、港口壅塞、北美勞資協議等，集團透過四大事業群以多式聯運的服務滿足客戶需求，同時關注市場資訊，靈活配置資金取得豐沛投資及利息收益。