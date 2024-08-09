投資人存債券「急於見紅出場」　投資專家：現在還不是賣點

▲債券ETF已提前反映降息預期。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國經濟數據轉弱，市場高喊美國聯準會（Fed）太晚降息，預期9月降息勢在必得。債券ETF已提前反映降息預期，這兩周可看到多檔債券ETF價格直線飆升，法人認為，債券價格跟殖利率呈現反向，Fed過去暴力式升息，但降息將會緩步，且至2026年底有9碼的降息空間。

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▲「千億級規模」債券ETF近期報酬率。（圖／記者楊絡懸製表）

針對近期「股跌債漲」情形，ETF投資專家認為，降息時程逼近，代表接下來1至2年就是「債券的天下」，不過觀察到許多投資人在去年進場債券、存放到現在，如今卻急於見紅出場的現象。

專家表示，債券是簡單的數學題，長天期美債ETF的持債存續期間大約有17年左右，意味著當利率下降1%，債價就會跟著存續期上漲17%；下降2%，債價就有34%的「暴力式報酬」。

觀察近一個月債券ETF，平均漲幅只有1.5%，也就是說，現階段才剛開始要起漲，還不到賣點。

另外觀察市面上規模千億元以上的債券ETF，近一個月的報酬率，規模最大的元大美債20年（00679B），報酬率有3%；規模次高的群益ESG投等債20+（00937B），報酬率0.5%；規模第三高的國泰20年美債（00687B），報酬率則有3.3%。

不過，專家也提醒，00687B將在下個月除息，今年上半年前兩次配息皆為0.34元，目前價格約32元，相較升息前的44元還有大幅成長空間。