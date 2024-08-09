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大魯閣攜手柏文搶攻美國運動休閒市場　目標年開15店

▲大魯閣攜手柏文前進美國。（圖／記者廖婕妤攝）

▲大魯閣攜手柏文前進美國。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

看準美國運動休閒市場的龐大商機，大魯閣（1432）今日宣布攜手健身工廠母公司柏文（8462）進軍美國，打造全新娛樂空間，柏文參與大魯閣美國子公司增資，投資300萬美金，取得15％股權；大魯閣美國子公司增資後資本額為2000萬美元。

大魯閣去年在美國成立子公司，今年7月在亞利桑那州鳳凰城的Mesa和德州休士頓的Katy成功簽約，預計設置娛樂型棒壘球打擊中心，力拚明年Q1陸續開幕，更計畫明年上半年開出5家店、年底前開到10家店，並以每年10至15家的速度在全美國展店。

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大魯閣發言人許俊麒表示，美國市場考慮中的店點有十幾個，已簽約的有3個，目前在美國一些不錯的點都可以談得到，在不同州都能複製這樣的模式，在台灣商場沒有空間、但在美國沒有這類的問題，也因為一棟的價格約360萬美元，其實不貴，所以有考慮直接買一棟。

談到美國營收，許俊麒指出，內部確實會有預測，以北台灣打擊場來說，比較完整的點像新莊，單點核心營收就將近4000萬，美國的訂價約是台灣3倍，但營收多少關鍵是使用率多少；人力成本約是台灣的4到6倍，但以大魯閣每一家店用到的人力，其實相對少，在台灣還用代幣，在美國就刷儲值卡，可以降低人力需求，這也是目前進軍美國市場關鍵。

大魯閣董事長林曼麗表示，柏文可以說是運動休閒業的台灣之光，這次很榮幸能夠邀請到柏文參與大魯閣美國事業的投資。有他們的加持，相信大魯閣的美國事業一定能夠取得成功。

柏文董事長陳尚義則說，在台灣一直都與大魯閣有運動休閒方面的合作，看好這個市場持續發展，因此投資大魯閣美國子公司，海外市場也都有積極布局，美國以外的市場也都有在評估，但目前主要還是深耕台灣為主。

大魯閣今股價開低走高，尾盤買盤湧入，終場收17.8元，上漲0.2元1.13％；柏文開高走高，終場收112元，上漲3元或2.75％。

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關鍵字： 大魯閣柏文棒壘球

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