戀愛8年送過各種禮物！人夫苦惱「情人節送ETF好嗎？」　一票喊讚

▲原PO送過各式各樣的禮物給老婆。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

本周六是一年一度的七夕情人節，該送什麼禮物讓許多人苦惱，一名男網友表示，跟老婆交往6年了，結婚2年，度過無數個大大小小的紀念日，送過各式各樣的禮物，保養品、精品包、飾品等等，已經想不到可以送什麼了，今年七夕情人節想買ETF送老婆，不知道是否合適？貼文掀起討論。

有男網友在Dcard發文，「情人節送老婆ETF可以嗎？」跟妻子一起度過了許多大小不同的紀念日，在這期間，他送過許多禮物，從保養品、首飾到精品包都有。然而，今年的七夕情人節他感到困擾，想不出還能送什麼禮物。

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突然想到最近股市下跌，剛好是可以進場撿便宜的時候，他腦中突然閃過一個念頭，「還是今年來送老婆股票啊？」他透露，妻子也有在投資，幾年前建議妻子定期定額006208和00878，幾年下來也存了不少，「想說不然再送她一檔月月配的ETF？這樣每個月還有私房錢」。

他目前考慮00944以及00937B，想問問大家的意見，「以這兩檔股價來說，預計要送的話會直接送10張，不曉得版上的前輩們有沒有什麼建議？」

貼文曝光，有網友認同，「如果精品包也都送過的話，送股票好像是不錯啦」、「這篇要貼給我老公看！債券我自己買了，也請送我10張00944」、「很讚喔，老婆會很開心」、「我也覺得精品包都送過的話，送股票很讚欸，之後舉凡每個大大小小的紀念日就補一張啊」、「我老公沒有送我股票，但如果他送我我會很開心，月月配每月還有額外的私房錢，私房錢我再自己去買想要的東西，那不是太讚了嗎」。

也有網友提議，「你可以參考我的作法，我直接把我的銀行卡包裝成禮物盒給我老婆，從此不用想要買什麼給她了」、「我曾去好事多買過金條送老婆，她收到禮物的那一剎那也是挺有趣」。