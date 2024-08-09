AI伺服器發威！廣達Q2獲利「寫單季歷史新高」　EPS賺3.92元

▲廣達電腦。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠廣達（2382）9日公布今年第二季財報並召開法人說明會。受惠於AI伺服器出貨，第二季毛利、營業利益、稅後淨利皆創單季歷史新高，第二季每股淨利（EPS）3.92元；上半年累計EPS為7.06元。

廣達今年第二季合併營收為3,099.54億元，季增19.7%，年增26.5%；營業毛利266.09億元，季增21.2%，年增27.4%；營業利益約152.08億元，季增30%，年增34.7%；歸屬母公司稅後淨利151.28億元，季增25.4%，年增49.4%，每股淨利（EPS）3.92元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣達累計上半年營收5,688.94億元，年增11.3%；營業毛利485.58億元，年增26.3%；營業利益269.06億元，年增40.5%；歸屬母公司稅後淨利271.96億元，年增63.8%，每股淨利（EPS）7.06元。

廣達另公布7月合併營收1,242.63億元，月增11.6%，年增43%，為近23個月新高；累計今年前7個月營收6,941.56億元，年增15.89%，也寫下歷史同期新猷。

廣達表示，第二季獲利亮眼，主要是AI伺服器貢獻提升，出貨成長幅度超乎預期。展望第三季，非PC產品的營業額表現將超越整體7成；至於筆電訂單能見度也提高，出貨量將小幅季增，但從第三季起筆電占整體營收比重將低於30%，全年出貨量則年減個位數百分比。

針對AI PC的發展，廣達認為，目前搭載AI功能的PC和筆電還在早期發展階段，都需要時間來提升市場接受度。廣達今年也啟動東南亞筆電產能，雖然看好未來所有PC都會導入AI技術，但要等到明年才會比較明顯。

至於營運主力的伺服器產品，廣達表示，隨著繪圖處理器（GPU）供貨狀況持續改善，也會提升AI伺服器出貨表現，同時通用型伺服器需求開始緩步復甦。

另外，近期市場對新款GPU出貨可能遞延的雜音，廣達強調，暫不影響廣達對AI伺服器持續成長的看法，今年下半年AI伺服器貢獻將放大。