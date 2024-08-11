保險業者再推防癌新保單　主打「最高保額6倍」罹癌補助金

▲台灣醫學針對癌症提供更多預防及治療選擇，若能提早發現並專注進行治療，可提高治癒機會。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

保險業者再推出新款防癌險，並主打最高保額6倍罹癌補助金。保誠人壽指出，防癌健康保險打造給不幸罹患重度癌症的民眾，其中，自罹癌確認診斷日起，20年內每2年出具前溯兩年診斷檢驗報告，可分10次領取保額60%的罹癌補助保險金，總計最高上限為保額6倍；此外，在確診後次日即豁免保費，不用擔心經濟壓力，安心治療戰勝病魔。

根據衛福部2023年國人死因統計結果顯示，癌症連續42年蟬聯國人十大死因榜首，癌症死亡時鐘也持續快轉，每9分53秒就有一人因癌症死亡。然而在醫學進步下，新式的治療方式為癌症病人提供更多治療選擇，若能提早發現並專注進行治療，可提高治癒的機會。

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保誠人壽指出，醫療技術日益進步，癌症的治癒機會增加，民眾可透過自費選擇新式或標靶、放射線等治療方式，以把握癌症的黃金治療期，但事實上，自費支付標靶藥物治療或支應新式醫療技術所費高昂。

台灣癌症基金會「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」也顯示，曾罹癌的受訪者或家人在自費醫療比例達64%；約66%自費藥物負擔在30萬元以上，更有超過50%家庭在支付癌症治療及照護所需花費後，影響日常生活開支。

保險的用意，就是協助保戶在治療疾病時，不會影響家庭經濟。保誠人壽介紹這張新保單，「保誠人壽誠心防癌2.0健康保險」共提供八大保障，包括癌症（初期或輕度）保險金、癌症（重度）保險金、特定癌症保險金、罹癌補助保險金、癌症身故保險金提前給付、身故保險金或喪葬費用保險金、滿期保險金及豁免保險費。

其中，罹癌補助保險金及豁免保險費特別針對首度確診重度癌症的保戶給付，投保年齡為20至60歲，人生黃金期皆可投保，保障期間最高至75歲，並提供10、15、20年期繳費的彈性繳費期別。

以30歲女性投保為例，繳費20年，投保保額60萬元，原始年繳保費4萬5,960元，如選擇匯款或金融機構自動轉帳繳費方式，可享有1%折扣，折扣後年繳保費4萬5,500元。

如果保戶不幸在42歲罹患第一期大腸直腸癌「屬癌症（初期或輕度）」，可獲得6萬元保險金給付；43歲另罹患肺癌，可獲得癌症（重度）保險金54萬元，同時獲額外給付特定癌症保險金30萬元及豁免保費。

爾後自45歲起，每兩年仍生存，提出申請並出具前溯兩年內診斷符合「癌症（重度）」之檢驗報告，可領取罹癌補助保險金每次36萬元，最多可領10次，共360萬元。