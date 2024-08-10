美國員工難適應台積電企業文化！紐時：雙方都很沮喪

▲紐時報導，美國員工難以適應台積電的企業文化。（圖／路透）



文／中央社

台積電在美國亞利桑那州建造的第1期晶圓廠預計明年上半年開始生產4奈米晶片，不過美國「紐約時報」今天報導，台灣管理人員與美國員工之間的文化衝突讓雙方都感到沮喪。

紐約時報（The New York Times）指出，2020年5月，台積電宣布於鳳凰城（Phoenix）郊區建廠，4年後，台積電尚未開始銷售在亞利桑那州製造的半導體產品，目前預計當地的工廠將於2025年上半開始生產晶片。

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然而在紐時最近的訪問中，包含高階主管的12位台積電員工表示，台灣管理人員與美國員工之間的文化衝突讓雙方都感到沮喪。

報導提到，台積電以嚴格的工作條件聞名，半夜被叫去上班處理緊急情況並不罕見。有員工稱，在鳳凰城當地，這種工作要求的觀念分歧導致若干美國員工辭職。

▲紐時報導，美國員工難以適應台積電的企業文化。（圖／路透）



建廠期間，台積電曾派美國工程師到台南培訓，讓他們跟隨台灣同行近距離觀察台積電全員齊心協力的工作方式。

從加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）獲得碩士學位的工程師巴慈（Jefferson Patz），在加入台積電之後不久的2021年，曾到台南接受18個月培訓。

巴慈回憶說：「天哪，大家工作很努力。」這個最初的印象讓他強烈意識到，要在這個行業取得成功必須有所付出。

他還說，回到亞利桑那州後，由於工廠的建設進度落後，員工們被要求參與職責之外的工作中。

不過這種做法沒有獲得所有人認同。巴慈指出，員工們被要求竭盡全力完成最緊迫的工作，若干美國員工也覺得很難在台灣長時間待下去。

為了解決美國員工與台灣管理人員之間的緊張關係，台積電對管理人員進行溝通培訓。由於員工抱怨召開不必要的會議，公司便減少會議的頻率及參加人數。

亞利桑那州的3位台灣員工表示，公司曾試圖緩解緊張情勢。他們說，自己的工作量沒有在台灣那麼大，然而，他們不確定工廠明年達到產能滿載時，這種較輕的工作量是否會持續下去。

台積電在鳳凰城的2200名員工，約有一半是從台灣引進，公司的員工溝通與關係處長劉慶煜指出：「我們想把這廠區打造成一個成功、可持續發展的地方，可持續發展意味著我們不能一直依賴台灣向這裡輸送人才。」

因此，亞利桑那州立大學（Arizona State University）已經成為台積電的主要員工來源。

亞利桑那州立大學富爾頓工程學院（Fulton School of Engineering）副院長霍爾曼（Zachary Holman）說，台積電為學生的研究計畫提供資金，讓評估並招聘未來員工更為便利。

另外，來自附近的亞利桑那州梅薩市（Mesa）和其他城市的近1000名參與者，完成了為期兩週的半導體技術人員強化培訓計畫。

錢德勒－吉伯特社區學院（Chandler-Gilbert Community College）是展開上述計畫的學府之一，院長皮爾遜（Tom Pearson）表示：「我們正在變成沙漠裡的矽谷。」