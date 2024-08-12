ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電、鴻海帶頭衝！廣達飆漲8%　指數漲逾330點站上21800

▲台股延續反彈氣勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股12日延續反彈氣勢，早盤指數漲逾330點至21,800點之上，一度飆漲400點最高至21,897.98點。「權值五王」同步彈升，台積電（2330）開盤價為942元，上漲8元；值得注意的是，鴻海（2317）漲了半根，開盤不到30分鐘成交量達3.7萬張，在上市公司中排名第4大量。

觀察權值股早盤漲跌情形，台積電（2330）以942元開出，上漲逾1.4%，蓄勢向上衝月線；鴻海（2317）開172元，一度漲逾6%，飆至179元；聯發科（2454）漲4%，最高達1,155元；台達電（2308）漲逾4.7%，回到400元大關；廣達（2382）更大漲8.8%，強攻達272元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另在輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前點名的「AI概念股」也出現一片亮紅，其中，宸曜（6922）開盤40分鐘後攻上漲停，欣興（3037）大漲7%，巨大（9921）及迎廣（6117）也漲逾5%，受投資人矚目。

由於這兩日沒有新的經濟數據公布，加上通膨趨緩，降息時程也有望，金融市場漸漸回復平靜。不過，本周最重要的數據是8月13日將發布7月生產者物價指數（PPI），14日即將揭曉美國7月消費者物價指數（CPI），以及15日將公布7月零售銷售與失業救濟申請，屆時仍將見到市場對於美國經濟軟著陸政策信心與否而造成波動。

關鍵字： 台股反彈權值三王AI概念股數據公布

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信90萬

首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信90萬

國人瘋ETF，元大投信發行「台灣價值高息」（00940）募資逾1752億元引爆主管機關檢討行銷內容，金管會證期局今（12日）公告首張罰單，針對元大投信銷售00940商品中的廣告行銷開罰90萬元。

2024-08-12 12:52
爆紅「治痛單」藥廠經營權生波！明通董座張光明發聲　揚言提告

爆紅「治痛單」藥廠經營權生波！明通董座張光明發聲　揚言提告

有80年以上歷史、出產爆紅商品「明通治痛單」的明通化學製藥，近期爆發經營權之爭，上週五（8月9日），明通二代家族成員召開股東臨時會，全面改選董監事，準備將現任董事長張光明拉下台。不過針對相關情事，今日張光明發出聲明，怒控該場股臨會是違法召集。

2024-08-12 11:41
崇越科技7月營收達47.5億元　創單月新高

崇越科技7月營收達47.5億元　創單月新高

崇越科技（5434）今日公布7份合併營收達47.5億元，創歷史新高，月增4.8%，年增15%，今年累計營收達304.7億元，年增6.3%。

2024-08-12 10:48
台積電、鴻海帶頭衝！廣達飆漲8%　指數漲逾330點站上21800

台積電、鴻海帶頭衝！廣達飆漲8%　指數漲逾330點站上21800

台股12日延續反彈氣勢，早盤指數漲逾330點至21,800點之上，一度飆漲400點最高至21,897.98點。「權值五王」同步彈升，台積電（2330）開盤價為942元，上漲8元；值得注意的是，鴻海（2317）漲了半根，開盤不到30分鐘成交量達3.7萬張，在上市公司中排名第4大量。

2024-08-12 10:28
台積電傳加價兩成、總價200億買群創南科四廠　最快明天公告

台積電傳加價兩成、總價200億買群創南科四廠　最快明天公告

群創（3481）南科四廠日前公告出售，業界近日也傳出認為台積電（2330）會以比底價高兩成，約200億元從美光手上搶親，未來也將作為先進封裝使用，不過對此台積電目前沒有回應，但業界認為，台積電最快會在明日董事會後拍板公告。

2024-08-12 10:18
10月電價喊漲　郭智輝：建議民生凍漲、產業調一些

10月電價喊漲　郭智輝：建議民生凍漲、產業調一些

9月將召開電價審議委員會，決定10月電價是否調漲，經濟部長郭智輝日前接受三立新聞台「話時代人物」節目專訪，談到電價是否調漲議題，他指出，電價是由審議委員會決定，為了要反映成本，「電價不能太便宜」，但也建議民生用電不要調漲，營業用電漲一些，讓產業保有競爭力。

2024-08-12 09:33
新光金抽籤股上市賣壓出籠　爆13萬張大量跌近1%

新光金抽籤股上市賣壓出籠　爆13萬張大量跌近1%

新光金（2888）今（12日）16.7億股現增股繳納憑證上市，早盤引爆套利賣壓，開盤15分鐘成交量超過13萬張，居上市公司之冠，股價跌0.1元或0.95%至10.35元。

2024-08-12 09:19
不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰60萬

不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰60萬

金管會證期局今（12日）一口氣針對元大投信、統一投信今年上半年募集的月配型ETF廣告文宣爭議開罰，其中元大投信推出「台灣價值高息」（00940）行銷認定踩到2道紅線，罰90萬元；而統一投信發行「統一台灣高息動能」（00939）則裁罰60萬元。

2024-08-12 13:26
嘉威生活H1每股賺4.62元　越南新廠估明年Q1量產

嘉威生活H1每股賺4.62元　越南新廠估明年Q1量產

嘉威生活（3557）公布上半年財報，上半年營收為32.3億元，年增31.56％，稅後淨利為3.71億元，年增75.14％，EPS為4.62元。受惠核心客戶拉貨積極，帶動整體營運向上攀升，由於客戶下單狀況仍佳，期待Q3仍能維持成長腳步。

2024-08-12 13:15
囤房大戶現形！1519人擁逾10戶　較去年少89人

囤房大戶現形！1519人擁逾10戶　較去年少89人

財政部今（12日）公告全台56萬人房屋持有概況，從房屋稅籍資料判斷，113年度全國10戶以上房屋持有人高達1519人，較去年同期少89人，不過全台房屋持有人數衝至56.31萬人，較去年增加1.75萬人。

2024-08-12 12:32

讀者迴響

熱門新聞

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

股災逃命潮！　法人說話了

「零股族」真正韭菜！　躲股災轉這5類股

卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

群創逾55萬股東注意！現金減資8/14最後買進日　每股退還1.2元

台積電、鴻海帶頭衝　指數漲逾330點站上21800

首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信90萬

核電議題！　「小子直球對決教主」台下騷動

台積電漲10元至944　指數漲逾240點衝破21700

美股嚇跌還沒完？　9月2大關卡決定恐慌性崩盤是否再現

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366