台積電、鴻海帶頭衝！廣達飆漲8%　指數漲逾330點站上21800

▲台股延續反彈氣勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股12日延續反彈氣勢，早盤指數漲逾330點至21,800點之上，一度飆漲400點最高至21,897.98點。「權值五王」同步彈升，台積電（2330）開盤價為942元，上漲8元；值得注意的是，鴻海（2317）漲了半根，開盤不到30分鐘成交量達3.7萬張，在上市公司中排名第4大量。

觀察權值股早盤漲跌情形，台積電（2330）以942元開出，上漲逾1.4%，蓄勢向上衝月線；鴻海（2317）開172元，一度漲逾6%，飆至179元；聯發科（2454）漲4%，最高達1,155元；台達電（2308）漲逾4.7%，回到400元大關；廣達（2382）更大漲8.8%，強攻達272元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另在輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前點名的「AI概念股」也出現一片亮紅，其中，宸曜（6922）開盤40分鐘後攻上漲停，欣興（3037）大漲7%，巨大（9921）及迎廣（6117）也漲逾5%，受投資人矚目。

由於這兩日沒有新的經濟數據公布，加上通膨趨緩，降息時程也有望，金融市場漸漸回復平靜。不過，本周最重要的數據是8月13日將發布7月生產者物價指數（PPI），14日即將揭曉美國7月消費者物價指數（CPI），以及15日將公布7月零售銷售與失業救濟申請，屆時仍將見到市場對於美國經濟軟著陸政策信心與否而造成波動。