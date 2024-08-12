緯創上半年EPS賺2.79元「寫同期新高」　加碼擴廠4大案搶單

▲緯創通過2024年度第二季財務報表。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
記者楊絡懸／台北報導
代工廠緯創（3231）12日召開董事會，會中通過2024年第二季及上半年財務報告。緯創第二季合併營收2,402.07億元，季增0.4%，年成長15.8%；稅後淨利44.12億元，季增25.2%，年成長35.4%，寫歷年單季次高；每股淨利（EPS）1.55元，是近14年以來第二季同期新高。
值得注意的是，緯創第二季的毛利率8.36%，季增1.16個百分點，年增0.8個百分點；營業利益率3.6%，季增0.65個百分點，年增1.03個百分點，皆寫下同期新高紀錄。
另觀察緯創上半年合併營收4,795.32億元，年成長14.3%；營業淨利為157.12億元，年成長56.2%；稅後淨利為79.36億元，年成長131.2%，每股淨利（EPS）2.79元，為歷年同期新高。
除財務報告外，緯創同時公告其他議案，內容包括，為了因應客戶訂單需求成長，緯創擬於新台幣21.3億元額度內進行湖口廠建築物改良及取得機器設備。
緯創董事會通過，因應售後服務業務發展，緯創100%持股美國子公司SMS Infocomm Corporation（WTX），擬於7,200萬美元內取得位於美國德州土地及廠房，擬以同等金額對WTX進行增資，以因應WTX資本支出需求。
另外，緯創100%持股墨西哥子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.擬以8,111.2萬美元內預算興建廠房；100%持股印度子公司ICT Service Management Solutions (India) Private Limited擬以4,043.8萬美元內預算興建廠房。
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