中菲行H1每股賺3.69元　透過虛實整合衝刺下半年獲利

▲中菲行強化提供諮詢服務，至印度設立全新的諮詢服務部門。（圖／中菲行提供）



記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今（12）日公告上半年財報，上半年營收為123.48億元，年增15.9%，稅後淨利為5.2億元，年減7.8%，EPS為3.69元。

中菲行表示，今年國際運輸物流市場依然充滿挑戰，俄烏戰爭未息，紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，且對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難；美國不降息，企業經營成本高，倒閉風險增、也增加了國際運輸物流業者的挑戰，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增。

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展望未來，中菲行指出，公司建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提升服務品質，必將持續創造獲利。

中菲行也提到，除了強化營業獲利能力，公司長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，今年6月底的流動比率達2.82，大幅優於同業一般水平，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值9.3%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的31.3%， 顯示極為健康、穩健的財務結構。