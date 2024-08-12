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微軟資料中心開始提供服務　「百億元國發基金」將投資AI新創

▲微軟「DevDays Asia 2024亞太技術年會」盛大開幕，邀請數發部長黃彥男（中）、台灣微軟總經理卞志祥（左）及微軟全球資深副總裁暨亞洲首席技術長蘇扎（Mark Souza）參與。（圖／微軟提供）

▲微軟「DevDays Asia 2024亞太技術年會」盛大開幕，邀請數發部長黃彥男（中）、台灣微軟總經理卞志祥（左）及微軟全球資深副總裁暨亞洲首席技術長蘇扎（Mark Souza）參與。（圖／微軟提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣微軟與數位發展部數位產業署聯合舉辦的「DevDays Asia 2024亞太技術年會」12日登場。微軟去年成功培育5萬名AI人才，數發部長黃彥男表示，近日爭取到國發基金百億元投資AI新創，發展AI生態系，包括投資、輔導與人才培育工作等，將與微軟等國際大廠持續合作，助力台灣新創躍升國際舞台，推動台灣數位經濟繁榮發展。

微軟在亞洲規模最大的旗艦級AI活動「DevDays Asia」邁入第9年，今年邀集微軟全球資深副總裁暨亞洲首席技術長蘇扎（Mark Souza）、微軟SQL產品與服務副總裁德汗（Asad Khan）等20位重量級AI大神，來台分享最新AI技術。

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台灣微軟總經理卞志祥表示，微軟過去幾年投注資源，去年提前完成20萬名數位人才培育計畫，成功培育5萬名AI人才；其中，在台灣前百大企業中，已有超過7成選擇微軟AI服務並已導入上線，生成式AI應用已在台灣20個產業、超過300家客戶落地，遍地開花。

AI技術是新一波關鍵典範轉移，今年也是台灣邁入生成式AI發展的關鍵第二年。卞志祥說，微軟提供從AI基礎建設、到技術平台，生態系的高度整合，以及最堅強的團隊和經驗協助客戶導入，協助台灣產業在這波AI浪潮中，創造出下一個十年的領先優勢。

▲台灣微軟Microsoft Surface展示創新解決方案。（圖／微軟提供）

▲台灣微軟Microsoft Surface展示創新解決方案。（圖／微軟提供）

另外，關於微軟在台蓋大型資料中心進度，卞志祥接受採訪時則不願透露太多。他強調，台灣微軟的資料中心龐大複雜，是多點、高容錯的區域樞紐等級，全方位提供所有產業應用；在某些資料高度管制的產業，微軟資料中心已開始提供服務。

關於微軟資料中心可提供大型系統上雲、資料備援等服務，有哪些產業受惠？卞志祥說，首先是對資料高度管制的產業，例如政府、醫療、金融、電信等，需符合法遵法規；其次是提供即時、極短的延遲，像是工廠產線需要即時資訊系統互動的產業。

卞志祥強調，台灣微軟設計區域資料中心的目的，主要是希望帶動台灣產業的發展，並非提供一般的使用；至於數發部爭取的百億元國發基金該如何合作，他則回應，「目前還在討論階段。」

關鍵字： 微軟數發部黃彥男卞志祥AI生成式AI

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