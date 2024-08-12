中華英雄2金5銅加持！台灣運彩「狂賣14億」史上次佳　這場賣6600萬

▲巴黎奧運今閉幕，我國選手共拿下2金、5銅，締造中華隊史第2佳績。（圖／翻攝自IG）

記者閔文昱／綜合報導

本屆巴黎奧運，我國共取得16種運動種類、60席參賽資格，最後拿下2金5銅，在國家獎牌榜名列35。選手們在賽場上的精彩表現，也帶動台灣運彩的銷售業績，本屆奧運銷售額逾14億，創下歷屆奧運投注次佳金額。

本屆巴黎奧運，台灣運彩提供多項賽事投注，其中銷售金額前三高的運動，依序是足球銷售5.1億、籃球3.6億、羽球2億。其中，若聚焦在台灣選手參賽的項目，則以羽球「麟洋配」雙打金牌戰銷售6600萬最高，該場比賽由羽球選手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，在8月4日擊敗中國選手王昶、梁偉鏗，成為史上首對奧運連霸金牌的組合。

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▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

與此同時，台灣運彩也舉辦了「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，將在8月14日截止。活動規則是，不限投注通路，單筆/單張投注滿1千元，會自動獲得一次抽獎機會，若投注金額滿2000元，就會得2次抽獎機會，以此類推，預計將抽出2名100萬及5名20萬現金得主，以及6組日本關西四天三夜豪華遊。台灣運彩呼籲民眾把握最後兩天的時間加入抽獎行列。