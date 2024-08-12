統一超7月營收295.97億元　創歷年單月新高

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
統一超（2912）公布7月營收，單月合併營收為295.97億元，年增6.08％，創下歷年單月新高；累計今年前7月合併營收為1935.08億元，年增6.93％。
統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、CITY系列、「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰等話題商品開發與推廣，更整合集團資源創新複合生活平台，迎來台灣7-ELEVEN第7000店「首府門市」，同時響應台南建城400年與掌握暑假旅遊、國際體壇盛事商機、迎來年度盛典高雄啤酒節，持續創新零售服務、滿足生活體驗；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、上海7-ELEVEN、黑貓宅急便等均表現亮眼，挹注整體營收成長。
統一超指出，進入8月，持續積極拓展線上線下服務，滿足消費者中元普渡需求，預期將帶動食品、飲品等類別業績成長；整合集團資源展開一系列Love Dad、浪漫七夕等活動，串聯7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、統一高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等通路品牌，獻上「空運進口石斛蘭」、「空運進口玫瑰花」，邀請民眾對心愛的人表達愛意。統一超商將持續針對生活節慶、節氣、主題日推出豐富多元商品與服務，貼近民生需求架構消費者心目中的生活型服務平台。
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