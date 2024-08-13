通膨風險、企業倒閉風險　陽明與中菲行分別點出市場隱憂

▲陽明與中菲行分別點出通膨與企業倒閉兩大風險。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)與中菲行國際物流(5609)昨(12)日發布財報的新聞稿中，罕見的對於國際經濟情勢點出可能的隱憂，陽明主要談通膨風險，中菲行談美國不降息，企業經營成本高，倒閉風險增；也有大型攬貨公司高階坦言，像加拿大與美國東岸可能出現的罷工，雖然短期內會讓運價升高，但會導致通膨難以降溫，對國際經濟與海運後市都有不利影響。

陽明指出，服務業價格居高不下和貿易緊張局勢阻礙通膨降溫速度，增加通膨風險；美國經濟在走強後呈現放緩趨勢，7月製造業指數(PMI)降至今年新低點，且失業率再次上升，帶來經濟隱憂，而美國總統選舉也可能為經濟情勢增添變數；歐元區經濟雖持續回升但仍顯疲弱，加上近期地緣政治緊張情勢加劇，均可能推升全球經濟發展的不確定性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中菲行則指出，美國不降息，企業經營成本高，倒閉風險增、也增加了國際運輸物流業者的挑戰，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增。

攬貨業的兩大市場是美國與中國，有攬貨業指出，今年以來中美兩地企業都已出現倒閉潮，美國是銀行，零售業等出現破產週期，大陸是餐飲、賣場、科技業頻傳倒閉，而南韓中小企業因中國電商業大舉入侵，也是出現倒閉潮。

而攬貨業長期以來都有為客戶墊付款的慣例，例如航空公司結帳都是每兩周一次，但攬貨業卻要為客戶墊付運費，一般放款30-60天，如遇客戶倒閉，就血本無歸，因此必須慎選客戶與做好應收帳款管控。

國際貨幣基金(IMF)上個月16日曾警告，許多主要經濟體的通膨降溫速度低於預期，增加利率在更長時間內保持較高水準，進而成為全球經濟成長的潛在風險，因此健全的財務體質非常重要。對於市場可能面對的變局，陽明與中菲行都有提出應對策略。