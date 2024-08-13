和碩業外「吃大補丸」！推升Q2獲利見年增78.6%　創9季新高

▲和碩公布今年第二季及上半年的營運成果。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠和碩（4938）13日公布今年第二季及上半年的營運成果。值得注意的是，和碩第二季業外收益亮眼，主要是因為世碩交易一次性處分利益約21億元，加上金融資產評價利益的部分，推升單季淨利達55.86億元，不但年成長78.6%，更寫下9季來新高。

和碩第二季合併營收為2,537.15億元，季增1.3%，年減9.6%；毛利率4.6%，季增0.4個百分點、年增0.8個百分點；營益率1.2%持平；稅後淨利55.86億元，季增71.5%，年成長78.6%，單季EPS為2.1元。

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另觀察，和碩上半年合併營收5,041.14億元，年減15.8%；毛利率4.4%，年增0.9個百分點；營益率1.2%，年增0.2個百分點；稅後淨利88.44億元，年增44.2%，累計EPS達3.32元。

雖然第二季為傳統淡季，和碩業外收益卻成了豐厚的「大補丸」，總計有65.66億元，季增、年增都超過2倍，其中，匯兌收益2.66億元、利息收入10.99億元，以及與世碩股分完成交易而認列近21億元收益。

隨著蘋果公司（Apple）iPhone 16系列新機即將發表，和碩也將進入旺季，7月合併營收也寫下965.29億元，月增36.09%，年成長3.15%。法人預期，和碩第三季將優於第二季，下半年營運也會逐季成長。