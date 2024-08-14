台灣數位信任協會成立　50名產業專家聚焦「詐騙防治及資安」

▲台灣數位信任協會全體理監事。（圖／台灣數位信任協會提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣數位信任協會（Digital Trust Association in Taiwan）14日正式成立，是全台第一個專注詐騙防治與數位安全議題的協會，倡議台灣在發展數位經濟智慧國家的同時，應強化數位安全與防範詐騙的投入，並鼓勵政府和跨產業夥伴共同加入防詐陣線。

台灣數位信任協會正式成立，並舉辦首屆會員大會及產官學論壇，提升社會大眾對數位信任議題的關注。由前國家通訊傳播委員會（NCC）主委、數位經濟暨產業發展會副理事長詹婷怡獲選擔任第一屆理事長，現場包括數發部長黃彥男、刑事警察局科長林書立及多位產業代表出席。

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▲前NCC主委詹婷怡獲選擔任第一屆台灣數位信任協會理事長。（圖／台灣數位信任協會提供）

詹婷怡表示，自協會開始籌備時起，即陸續邀集第一線經手詐騙案件的律師、檢察官、學者參與，更有來自資訊、資安、金融、電商、支付、電信、區塊鏈等領域的國內外業者相繼加入，共計逾50名團體和個人會員，主要就是打造信任環境，各部會動起來推動相關法案。

展望未來，數位信任協會將從實際社會議題出發，深掘數位風險缺口。詹婷怡指出，協會有4大任務，如教育宣導、政策倡議、產業合作、國際交流，將是建立數位信任發展的第一步；此外，協會也將增設7個工作小組，包括數據完整性、數位信任評鑑、詐騙研究、AI科技防詐、資安科技、教育推廣及區塊鏈安全。

▲台灣數位信任協會成立，數發部長黃彥男、台灣數位信任協會理事長詹婷怡、刑事警察局科長林書立合影。（圖／台灣數位信任協會提供）

黃彥男表示，未來政府將推進智慧防詐和數位信任的建設，將運用數位工具來提升「全民數位韌性」，並加強輔導及投資數位產業，推動台灣AI、軟體及資安產業發展，以AI實踐行動創新的目標，期許協會與民間業者能夠持續提出建言，政府將不斷傾聽、給予全力支持。

詐騙研究暨AI科技防詐小組召集人、Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Gogolook致力於透過AI技術和全球最大的通訊與數位防詐數據資料庫，提升產業和全民對於數位安全的信任。

鄭勝丰強調，「我們積極應對日益複雜的數位詐騙與網路犯罪挑戰，未來也將加深與協會跨產業成員的交流、技術合作，共同推動防詐識讀教育等活動，喚起整個社會對於防詐意識與責任。」

▲Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰擔任詐騙研究暨AI科技防詐小組召集人。（圖／台灣數位信任協會提供）

此外，區塊鏈安全小組召集人、XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文也說，區塊鏈是一項「共識科技」，是數位信任中重要的一環，更是當前反詐騙、反洗錢最關鍵的技術之一，由於區塊鏈上數據公開透明、不可篡改且永久保存的特性，將為社會帶來巨大而顯著的數位升級，在這個過程中，如何降低風險並加速互信，是一大挑戰。

攤開台灣數位信任協會理事名單，團體會員包括酷澎（Coupang）、奧義智慧（CyCraft）、戴夫寇爾（DEVCORE）、鄧白氏（D&B）、安永（EY）、Gogolook（走著瞧）、LINE（台灣連線）、鏈科XREX、一卡通、永豐銀行、資策會資安所。

在個人會員方面，則有台灣微軟總經理施立成、Google Cloud前台灣總經理柯淑芬、臺北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所助理教授蔡文宜；監事則由陶韻智、葉奇鑫、張紹斌擔綱，並邀請台灣網路資訊中心TWNIC董事長、也是APNIC EC主席黃勝雄博士及其他專家擔任顧問。