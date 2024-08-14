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AI需求太強！技嘉上半年EPS賺7.84元　年增1.6倍「賺贏2023全年」

▲技嘉今年上半年獲利表現亮眼。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

主機板與顯示卡大廠技嘉（2376）14日公布今年第二季及上半年營運成果，受惠AI伺服器出貨，第二季每股淨利（EPS）賺4.66元，不但季增46.5%、年增2.33倍，創下9個季度以來新高，更推升今年上半年獲利達49.85億元、累計EPS達7.84元，賺贏2023年全年獲利，表現相當亮眼。

技嘉今年第二季合併營收739.23億元，季增34%，年增1.83倍；營業利益38.51億元，季增25%，年增2.92倍。毛利率10.8%，季減0.5個百分點，年減1.02個百分點；營業利益率5.21%，季減0.37個百分點，年增1.45個百分點。

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技嘉上半年營收達1,290.9億元，年成長137%；毛利142.1億元，歸屬於母公司業主淨利49.85億元，累計EPS賺7.84元，年成長1.6倍，光是今年上半年收益，就超過2023年全年獲利47.43億元及全年EPS的7.46元。

值得注意的是，技嘉第二季營收規模擴大，毛利率卻相對平穩，仍維持10.8%，主要是因為AI伺服器毛利率相較上季提升，因此即便整體毛利率百分比受板卡淡季影響略減0.5個百分點，但下半年將邁入板卡旺季，整體毛利率樂觀看待。

展望今年下半年及明年後市，技嘉樂觀看待營運將持續成長，尤其英特爾（Intel）、超微（AMD）下半年將陸續推出新平台，顯示卡需求旺盛而供不應求，加上明年也有顯示卡新品問世，預期營收獲利將更上一層樓，今年呈現出下半年優於上半年的成長態勢。

對於AI加速器出貨時程出現雜音，技嘉認為對公司沒有影響，甚至有急單挹注，其中，H200客戶新開案需求龐大，液冷解決方案需求高，可望提升毛利率表現；此外，B200A及GB200也因先進封裝CoWoS製程不同，產能沒有發生排擠效應，甚至可望優先貢獻營收。

由於客戶需求多樣化且同步進行，技嘉除了持續發展H100/H200系列，也同時開展B200A及GB200。至於製造布局方面，技嘉表示，包括東南亞、歐洲、美洲等產能將於下半年陸續開出，進一步貢獻實際營收及獲利。

技嘉指出，AI伺服器及資料中心整體解決方案皆獲客戶信賴，目前已經打造5座AI資料中心，也將持續建構新的AI資料中心；未來將迎接快速成長需求，深化供應鏈夥伴策略聯盟，也會評估相關的購併可能。

關鍵字： 技嘉獲利財報AI伺服器營收

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