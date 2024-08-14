後悔念醫學系！「工時30小時」休假還要做報告　他：生活品質極差

▲原PO後悔努力念書當醫生。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

醫師是大家眼中的夢幻職業，大部分的人都認為，不僅社經地位高，收入也令人嚮往，不過一名就讀醫學系的網友指出，以為讀醫學系能讓人生「海闊天空」，卻在實際工作後才發現超崩潰，每天都是疲勞轟炸，打卡時數都是30小時左右，不僅睡眠被剝奪，面對多床病人同時出狀況時壓力超大，生活品質很差。

有網友在Dcard發文，「超後悔讀醫學系」，聽從師長的建議考取醫學系，拚到PR99的高分，然而，實際工作後，卻發現生活品質極差。他透露，每月需要值8班，從早上7點半晨會， 一路工作到隔天中午11點半，「打卡時數幾乎都在30小時左右，晚上公務機瘋狂轟炸，直接體驗一波睡眠剝奪」。

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他進一步指出，當多名病人同時出現狀況時，他需要在不同樓層間奔跑，壓力巨大，「幫病人換藥，還被問怎麼都是同一個人在換，不是有輪三班嗎？」休假也不能好放鬆，要準備paper報告，「生活品質超級差」。他坦言，年收入稅前120萬元，看起來還行，「但還是被牙醫科技業按在地上摩擦」，很後悔念醫學系。

貼文曝光，同樣是念醫學系的網友狂嘆，「值班就算了，但每次想到連放假都要準備報paper就很無力」、「我目前狀況跟你差不多，累到崩潰，說了只被酸爛草莓，加油一起撐下去」、「高中同學現在當住院醫師苦不堪言」。

許多網友鼓勵他，「至少你贏得社會地位，有太多人很辛苦只有領到勉強糊口吃飯的錢」、「忍個幾年，日進斗金，有娶不完的老婆」、「老哥你只要辛苦前幾年欸，要不要看看辛苦一輩子的職業下場如何，我爸媽都醫生，一個開業一個走行政了，整天開開心心早早下班常常出國沒煩惱」、「至少不用擔心中年失業風險」。