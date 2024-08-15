股神巴菲特連2季砍蘋果　「雪中送炭」抄底美妝股

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

股神巴菲特旗下波克夏公司發布13F報告，續減3.9億股蘋果，持股比重降至3成，但蘋果仍是波克夏最大持股標的；另外，股神巴菲特抄底敲進美妝股猶他彩妝（Ulta Beauty）和海科航空（Heico）。

《CNBC》、《MarketWatch》等外媒引用分析師看法指出，猶他彩妝是一般美妝零售業者，單從股價表現來看，在股神加持前今年已跌32%，是標普500指數中表現最弱的公司之一。

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但受到股神「雪中送炭」逢低抄底的消息激勵，Ulta Beauty盤後升逾14%，Heico盤後升近4%。

最新公告顯示，巴菲特對Ulta Beauty持股市值2.3億美元，Heico持股市值為2.5億美元。

波克夏第2季出售了價值 772 億美元的股票，主要是蘋果股票，並買入了 16 億美元的股票。

除了猶他彩妝與海科航空，波克夏第2季增持安達保險、西方石油及Sirius XM；減持標的則有蘋果、雪佛龍、Capital One。另外，派拉蒙影業、Snowflake兩公司持股遭波克夏清空。

巴菲特將在8月30日迎來94歲生日。