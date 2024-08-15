華為推新AI晶片最快10月出貨　挑戰輝達中國市佔率

▲華為。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《華爾街日報》報導，中國華為即將推出一款用於AI的新晶片，用以克服美國制裁，並在中國市場挑戰輝達（NVIDIA），這款晶片名為Ascend 910C，最快可能會在10月開始出貨。

知情人士透露，中國網路公司和電信商最近幾週一直在測試華為最新的處理器 Ascend 910C。知情人士稱，華為告訴潛在客戶，這款新晶片可與NVIDIA去年推出的H100晶片相媲美，但H100在中國無法直接銷售。

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華為在晶片領域不斷進步的能力，是其成功突破美國設置的障礙並開發中國替代產品的最新跡象。在國家數十億美元的支持下，它已成為人工智慧等領域的全國冠軍，也是北京想「刪除」美國技術努力的關鍵部分。

知情人士稱，儘管如此，華為目前的晶片仍面臨生產延遲的問題。它面臨著美國進一步限制的前景，這可能會剝奪它的機器組件和人工智慧硬體中使用的最新儲存晶片。

知情人士稱，包括 TikTok 母公司字節跳動、搜尋引擎巨頭百度和國有電信營運商中國移動在內的公司正在就獲得 910C 進行初步討論。他們表示，華為與潛在客戶的初步談判表明，訂單可能超過 70,000 顆晶片，總價值約為 20 億美元。

知情人士透露，華為計劃最早於 10 月開始出貨。他們警告說，最終購買可能與最初計劃有所不同，並且交付時間表可能會發生變化。華為則拒絕置評。

華為自2019年以來一直被列入美國實體名單，這表明華盛頓認為華為對國家安全構成威脅。這阻礙了它使用台灣等地的工廠來製造晶片，並阻礙了關鍵零件和製造設備的取得。