聚會先付餐錢　走出餐廳「好友1句話」讓他傻眼！爆共鳴：支持AA

▲原PO認為朋友之間，錢算清楚一點比較好。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

連親兄弟都要明算帳了，何況只是好朋友，一名網友表示，很不喜歡朋友間用「等價交換」的方式來處理金錢問題，像是朋友幫他買球拍，晚餐錢則是他付了，朋友便跟他說「球拍的錢不用給我了」，兩筆錢互相抵掉，但他認為應該一筆一筆算，畢竟為錢反目成仇的案例很多，「帳算清楚，朋友才做得長久」。

有網友在校園論壇Zuvio發文，「個人認為朋友之間帳還是要算清楚」，朋友上次幫他買了球拍，這次一起吃飯，他先付了餐錢，走出餐廳後好友說「上次買球拍的那個錢就不用給我了」，算是互相抵掉，不過原PO卻認為要一筆一筆算。

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他坦言，「我很不喜歡用等價交換這種事情」，朋友需要義氣相挺的時候，一定會立刻出現，但是錢這種事情不能隨便算，「金錢這種事情很容易產生問題，只要有一點點雙方不合就容易起衝突，甚至友情決裂」，認為朋友之間帳還是要算清楚。

貼文一出，不少網友點頭，「贊成啊，避免貪小便宜仔 」、「我也差不多，喜歡清楚點」、「還好我跟我朋友都是各付各的」、「我一直遇到要我請客的人，我頭很痛」、「我覺得就是多退少補~如果只是50以內就算了」、「如果只是小錢的話，我就不計較了」。