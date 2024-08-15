台積電徵才！　平均年薪曝光

▲台積電徵CoWoS技術員。（圖／達志影像／美聯社）

文／CTWANT

因AI晶片需求推動其先進封裝技術（CoWoS）的產能供不應求，台積電正積極擴充產能並招聘人才，將在8月23日特別針對技術員進行專場招募面談會。職缺待遇相當誘人，日班技術員月薪約3萬2千元，夜班則達4萬3千元，另享有分紅獎金，平均年薪超過70萬元。

台積電在官網公告活動「2024技術員招募面談會-龍潭專場」，開出「先進封裝製造部技術員」和「先進封裝工程部技術員」兩種職缺，招募對象包括高中生、大學生、工作經驗者3年（含）以下者、工作經驗者4到（含）年者，以及工作經驗7年以上者。

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AI產業正夯，從台積電招募網頁說明不難看出積極搶攻AI市場的野心。護國神山以「您對於人工智慧的未來充滿憧憬嗎？渴望在AI領域中大展鴻圖、創造影響力嗎？」等句子，企圖吸引求職者加入人工智慧產業。

台積電公開職缺要求以及薪資福利，「先進封裝製造部技術員」的工作內容包含透過全自動化電腦派工系統、監控生產線機台與生產相關指標；溝通協調相關單位，協助處理機台、派工等產品生產異常的狀況；無塵室拆/包裝晶圓盒、盤點原物料作業、機台面板操作、上下物料（含電子元件、膠管類化學品）。工作時間採四班二輪制，工作2天，休息2天。該職缺需輪班，5個月夜班，5個月日班，日班上班時間上午7點20分至晚上7點20分，夜班則是晚上7點20分至翌日上午7點20分。日班總月薪約32,000元；夜班總月薪約 43,000元；另享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

「先進封裝工程部技術員」的工作內容則包含在製程部門，協助工程師處理線上事務，包含產品異常處置與機台異常復歸（與設備工程師協調合作），追蹤與執行工程師交接事項；在量測部門，協助工程師維護量測程式，量測資料異常確認，量測機台異常復歸（與設備工程師協調合作），追蹤與執行工程師交接事項；在檢測部門，操作電子顯微鏡拍照並針對拍攝的缺陷照片進行分類，檢測機台異常復歸（與設備工程師協調合作），追蹤與執行工程師交接事項。採四班二輪制，3至5個月日班，3至5個月夜班。日班總月薪約32,000元；夜班總月薪約 43,000元；另享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

據《自由時報》報導，台積電技術員年新高於同業約4成，光是月薪就高出3千到6千元不等，加上比業界常態多出約20萬的分紅獎金，讓平均年薪可達70萬元以上。

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