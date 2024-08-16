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「黃仁勳AI妖股」強勢回歸！慧友再攻上漲停　連兩天飆漲14元

▲黃仁勳概念股。（圖／記者楊絡懸攝）

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股開高大漲，科技股勁揚，妖股也跟著強勢回歸！「黃仁勳概念股」慧友（5484）16日以漲停價81.9元跳空開出，雖然開盤一度見賣壓，但10分鐘後鎖死漲停。這是繼前一天亮燈後，慧友再飆出一根漲停板，短短兩天漲14元，妖股色彩濃烈，受投資人矚目。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前來台演講時，秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，將合作廠商慧友列入，因此被市場稱為「黃仁勳概念股」。

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從那天起，慧友股價呈現「連續亮燈漲停」的氣勢，僅花1個多月時間，就從25.8元一路飆上118.5元，並寫下歷史股價新高。

慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，近年往車載領域轉型，聚焦智慧交通解決方案，旗下智聯電腦、車載應用等部分產品採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，其中，AI相關產品占整體營收比重3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。

觀察慧友營運成果，至2023年已經連虧7年，今年則力拚轉盈，目前見到營運虧損逐步收斂的跡象，今年上半年稅後虧損1,746萬元，每股稅後淨損0.26元；累計今年前7個月營收為2.93億元，年增35%。

關鍵字： 慧友黃仁勳AI台股股市

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