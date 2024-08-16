英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠　套現3600億元

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《MarketWatch》報導，英特爾（Intel）在第二季度清倉了所持晶片設計公司安謀（Arm）的股份，賣股變現近1.47億美元，另外，外媒也爆出英特爾更在今年6月賣愛爾蘭一座晶片廠49%股權，套現110億美元，今年總共已經賣資產套現111.47億美元（約折合新台幣3600億元）。

英特爾正努力在半導體產業重新站穩，英特爾這個月發布了其56年歷史上最糟糕的財報之一，導致股價下跌近三分之一。為了重回正軌，英特爾正在裁員1.5萬人，並削減其他開支，也暫停了派息，海外投資也喊卡，包括以色列、法國、義大利的晶片廠投資案都暫緩。

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報導指出，Intel這波賣股變現近48億美元，公司投資的股票淨虧損仍有1.8億美元（約台幣39億元）需要填平。

英特爾週二在一份監管文件中稱，它已不再持有三個月前持有的118萬股Arm股票，截至6月底的持股數為零。根據同期Arm股票的平均價格（124.34美元）計算，此次出售將為英特爾籌措約1.47億美元，約合台幣48億元。

儘管出售Arm股票可能帶來了一筆額外現金，但英特爾報告稱，在此期間，其股票投資仍淨虧損1.2億美元（約折合台幣39億元）。

除了賣股外，英特爾6月也以110億美元，將愛爾蘭Fab 34晶圓廠的49%股權，賣給阿波羅全球管理（Apollo Global Management）。